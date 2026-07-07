ЗМІ: За три роки не висунуто жодної підозри у справах проти співробітників НАБУ за корупцію

За три роки в рамках кримінальних проваджень щодо можливих корупційних правопорушень працівників НАБУ не висунуто жодної підозри, обвинувального акту чи вироку.

НАБУ. Фото з відкритих джерел

Про це йдеться у Звіті Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади, пише видання “Українські новини”.

Зазначається, що автори звіту висловили особливе занепокоєння щодо ситуації із внутрішнім контролем та доброчесністю працівників самого НАБУ.

“У 2022–2025 роках було зареєстровано шість кримінальних проваджень щодо можливих корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень працівників НАБУ, зокрема за ст. 368 КК України. Водночас за весь зазначений період: жодній особі не повідомлено про підозру; жоден обвинувальний акт не направлено до суду; відсутні обвинувальні вироки”, — цитує ЗМІ звіт ТСК.

Тимчасова слідча комісія, як пише видання, вважає, що така статистика може свідчити про відсутність реальних результатів внутрішнього контролю та вибірковість і закритість системи в питаннях відповідальності власних працівників.

Раніше міжнародні експерти, які проводили перший незалежний аудит НАБУ, наголосили на хронічних “зливах” інформації з Бюро, щодо яких не було проведено жодного результативного розслідування, зазначає видання.

“Це не державний орган боротьби з корупцією — це каста недоторканних, що покривають одне одного”, — цитують журналісти думку експертів щодо результатів міжнародного аудиту НАБУ.



