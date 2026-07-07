ЗМІ: За три роки не висунуто жодної підозри у справах проти співробітників НАБУ за корупцію

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Кречмаровская Наталия
За три роки в рамках кримінальних проваджень щодо можливих корупційних правопорушень працівників НАБУ не висунуто жодної підозри, обвинувального акту чи вироку.
НАБУ. Фото з відкритих джерел
Про це йдеться у Звіті Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади, пише видання “Українські новини”.
Зазначається, що автори звіту висловили особливе занепокоєння щодо ситуації із внутрішнім контролем та доброчесністю працівників самого НАБУ.
Тимчасова слідча комісія, як пише видання, вважає, що така статистика може свідчити про відсутність реальних результатів внутрішнього контролю та вибірковість і закритість системи в питаннях відповідальності власних працівників.
Раніше міжнародні експерти, які проводили перший незалежний аудит НАБУ, наголосили на хронічних “зливах” інформації з Бюро, щодо яких не було проведено жодного результативного розслідування, зазначає видання.