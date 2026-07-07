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СМИ: За три года не выдвинуто ни одного подозрения в делах против сотрудников НАБУ за коррупцию

"Ноль подозрений, ноль приговоров по уголовным делам за коррупцию работников НАБУ": отчет ВСК ставит под сомнение эффективность внутреннего контроля в Бюро

7 июля 2026, 20:01
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Кречмаровская Наталия

За три года в рамках уголовных производств относительно возможных коррупционных правонарушений работников НАБУ не выдвинуто ни одного подозрения, обвинительного акта или приговора.

СМИ: За три года не выдвинуто ни одного подозрения в делах против сотрудников НАБУ за коррупцию

НАБУ. Фото из открытых источников

Об этом говорится в Отчете Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти, пишет издание "Українські новини".

Отмечается, что авторы отчета выразили особую обеспокоенность по поводу ситуации с внутренним контролем и добродетелью работников самого НАБУ.

"В 2022–2025 годах было зарегистрировано шесть уголовных производств относительно возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений работников НАБУ, в частности по статье 368 УК Украины. В то же время, за весь указанный период: ни одному лицу не сообщено о подозрении; ни один обвинительный акт не направлен в суд; отсутствуют обвинительные приговоры”, — цитирует СМИ отчет ВСК.

Временная следственная комиссия считает, что такая статистика может свидетельствовать об отсутствии реальных результатов внутреннего контроля и избирательности и закрытости системы в вопросах ответственности собственных работников.

Ранее международные эксперты, проводившие первый независимый аудит НАБУ, отметили хронические "сливы" информации из Бюро, относительно которых не было проведено ни одного результативного расследования, отмечает издание.

"Это не государственный орган борьбы с коррупцией — это каста неприкосновенных, покрывающих друг друга", — цитируют журналисты мнение экспертов относительно результатов международного аудита НАБУ.




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