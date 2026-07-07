СМИ: За три года не выдвинуто ни одного подозрения в делах против сотрудников НАБУ за коррупцию

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Кречмаровская Наталия
За три года в рамках уголовных производств относительно возможных коррупционных правонарушений работников НАБУ не выдвинуто ни одного подозрения, обвинительного акта или приговора.
НАБУ. Фото из открытых источников
Об этом говорится в Отчете Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти, пишет издание "Українські новини".
Отмечается, что авторы отчета выразили особую обеспокоенность по поводу ситуации с внутренним контролем и добродетелью работников самого НАБУ.
Временная следственная комиссия считает, что такая статистика может свидетельствовать об отсутствии реальных результатов внутреннего контроля и избирательности и закрытости системы в вопросах ответственности собственных работников.
Ранее международные эксперты, проводившие первый независимый аудит НАБУ, отметили хронические "сливы" информации из Бюро, относительно которых не было проведено ни одного результативного расследования, отмечает издание.