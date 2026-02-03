Активісти та блогери Данило Мокрик, Ігор Лаченков та інші, маючи відстрочку від армії, утворили окрему касту недоторканних та наділили себе правом розділяти українців на гарматне м'ясо і білу кістку. Хоча їм слідувало піти захищати Україну в лавах ЗСУ. Про це пишуть "Українські новини".

ЗМІ: Відомі блогери Лачен, Мокрик та інші можуть ухилятися від ЗСУ

"Дивує, як в ухилянтів у голові уживаються дві абсолютно протилежні речі: ховатися від мобілізації і при цьому повчати, як треба любити ЗСУ. Як українців ділять на гарматне м'ясо і білу кістку такі як Мокрик, Лачен та Шабунін. Вважаючи себе окремою кастою недоторканних, вони насправді все більше стають схожими назграю птахів, якими Мокрик з Гончаренком охрестили один одного. А Мокрику і подібним йому в нас єдине послання: ви можете більше, ніж обзиватися півнями. Перемагайте ухилянта всередині себе і гайда захищати Україну в лавах ЗСУ", – йдеться у публікації.

Журналісти зазначають, що Данило Мокрик обґрунтував своє право ігнорувати службу радянською довідкою, яку отримав у п'ятирічному віці.

"Як пояснив сам Данило, він має якусь відстрочку на підставі радянської довідки 1990 року, коли 5-річною дитиною стояв на диспансерному обліку в неврологічному кабінеті. Старий клаптик паперу, надрукований на машинці. Це і є документ, який надав Мокрик як пояснення, чому він не служить. Ні витяг з "Резерв+", ні копія посвідчення особи з інвалідністю, а радянський папірець 35-річної давнини з трикутним штампом "для довідок" з поліклініки", – прокоментували "Українські новини".

Коли блогер відчув, пишуть журналісти, що його зловили на гарячому, то зізнався, що міг би йти служити, але внутрішній ухилянт в ньому поки не готовий. "Якби всі займали таку позицію як я, то в нас давно тут була б росія", – процитували в ЗМІ його.

За словами журналістів, Лачен раніше заявляв, що він "не гарматне м'ясо, щоб йти воювати".

"Сказав він це з усмішкою в очі мільйонам сімей, в яких рідні чоловіки віддають здоров'я та життя, поки такі як він ховаються від ЗСУ. Хто тобі дозволив ділити українців на сорти? Визначати, кому бути м'ясом, а кому в ютьюбі губами шльопати?" – обурюються журналісти.

Ще один підвид ухилянтів, як зазначаються у публікації, – ресторанні військовослужбовці типу Шабуніна.

"Цей "воїн" роками фіктивно рахувався на військовій службі, не покидаючи Києва. Він був на папері водієм-електриком, стрільцем і навіть розвідником. Зараз обвинувачуються у шахрайстві, але записує відосики про боротьбу з корупцією", – констатують журналісти.

Вони наголошують, що популярних блогерів, які повчають українців, як потрібно любити Батьківщину, при цьому ухиляються від служби у ЗСУ, дуже багато.

"Подібних мокриків, лаченів, шабуніних – десятки. Вони живуть в ютьюбі, повчають мільйони українців, як треба любити Батьківщину; визначають, хто винний; призначають зрадників і таврують ухилянтів, при цьому, самі є ухилянтами", – підсумували у публікації.