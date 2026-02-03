СМИ: Известные блогеры Лачен, Мокрик и другие могут уклоняться от ВСУ

Активисты и блогеры Даниил Мокрик, Игорь Лаченков и другие, имея отсрочку от армии, образовали отдельную касту неприкосновенных и наделили себя правом разделять украинцев на пушечное мясо и белую кость. Хотя им следовало пойти защищать Украину в рядах ВСУ. Об этом пишут "Українські новини".

СМИ: Известные блоггеры Лачен, Мокрик и другие могут уклоняться от ВСУ

"Удивляет, как у уклонистов в голове уживаются две совершенно противоположные вещи: прятаться от мобилизации и при этом поучать, как надо любить ВСУ. Как украинцев делят на пушечное мясо и белую кость такие как Мокрик, Лачен и Шабунин. Считая себя отдельной кастой неприкосновенных, они на самом деле все больше становятся похожими на стаю птиц, которыми Мокрик с Гончаренко окрестили друг друга. А Мокрику и подобным ему у нас единственное послание: вы можете больше, чем обзываться петухами. Побеждайте уклоняющегося внутри себя и айда защищать Украину в рядах ВСУ", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что Даниил Мокрик обосновал свое право игнорировать службу советской справкой, полученной в пятилетнем возрасте.

"Как объяснил сам Даниил, он имеет какую-то отсрочку на основании советской справки 1990 года, когда 5-летним ребенком стоял на диспансерном учете в неврологическом кабинете. Старый клочок бумаги, напечатанный на машинке. Это и есть документ, который предоставил Мокрик в качестве объяснения, почему он не служит." Ни выдержка из "Резерв+", ни копия удостоверения личности с инвалидностью, а советская бумажка 35-летней давности с треугольным штампом "для справок" из поликлиники", – прокомментировали "Українські новини"..

Когда блогер почувствовал, пишут журналисты, что его поймали с поличным, то признался, что мог бы идти служить, но внутренний уклонист в нем пока не готов. "Если бы все занимали такую позицию как я, то у нас давно здесь была бы россия", — процитировали его в СМИ.

По словам журналистов , Лачен ранее заявлял, что он "не пушечное мясо, чтобы идти воевать".

"Сказал он это с улыбкой в глаза миллионам семей, в которых родные мужчины отдают здоровье и жизнь, пока такие как он прячутся от ВСУ. Кто тебе позволил делить украинцев на сорта? Определять, кому быть мясом, а кому в ютюбе губами шлепать?" – возмущаются журналисты.

Еще один подвид уклонистов, как отмечаются в публикации, – ресторанные военнослужащие типа Шабунина.

"Этот "воин" годами фиктивно числился на военной службе, не покидая Киева. Он был на бумаге водителем-электриком, стрелком и даже разведчиком. Сейчас обвиняются в мошенничестве, но записывает видосики о борьбе с коррупцией", — констатируют журналисты.

Они отмечают, что популярных блогеров, поучающих украинцев, как нужно любить Родину, но при этом уклоняются от службы в ВСУ, очень много.

"Подобных мокриков, лаченов, шабуниных — десятки. Они живут в ютюбе, поучают миллионы украинцев, как надо любить Родину; определяют, кто виноват; назначают предателей и клеймят уклонистов, при этом сами являются уклонистами", — подытожили в публикации .