ЗМІ: ВАКС залишив держзраднику Деркачу землю під Києвом вартістю майже 600 млн грн.

Через процесуальні рішення ВАКС у власності колишнього народного депутата та держзрадника Андрія Деркача залишилися земельні ділянки під Києвом площею 50 гектарів і вартістю майже 600 млн грн. Про це пишуть "Українські новини".

Андрій Деркач

Як зазначає видання, тримісячний строк досудового розслідування у справі про незаконне заволодіння майном Деркачем спливав 9 липня 2026 року. Клопотання про його продовження з 3 липня перебувало на розгляді судді ВАКС Олега Федорова. Після того як 7 липня захист заявив йому відвід, питання передали судді Віталію Дубасу.

"Він призначив розгляд заяви про відвід на день завершення строку досудового розслідування, а 9 липня оголосив перерву до наступного дня. 10 липня він задовольнив відвід судді Федорова, після чого за результатами автоматизованого розподілу сам отримав на розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування.

13 липня суддя Віталій Дубас без виклику сторін закрив провадження за клопотанням про продовження строку досудового розслідування. Таким чином, земельні ділянки залишилися у власності Деркача", — йдеться у повідомленні.

За інформацією з відкритих джерел, суддя Федоров прийшов до ВАКС із так званої антикорупційної спільноти — грантової програми USAID, додають журналісти.

Нагадаємо, 13 липня цього року ВАКС визнав колишнього депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який виїхав до Росії й нині є сенатором тамтешніх Федеральних зборів, винним у державній зраді та незаконному збагаченні.