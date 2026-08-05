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СМИ: ВАКС оставил госизменнику Деркачу землю под Киевом стоимостью почти 600 млн. грн.

Скандальное решение ВАКС: госизменник Деркач сохранил контроль над элитной землей под столицей, передают СМИ

5 августа 2026, 13:12
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Недилько Ксения

Из-за процессуальных решений ВАКС в собственности бывшего народного депутата и госизменника Андрея Деркача остались земельные участки под Киевом площадью 50 гектаров и стоимостью почти 600 млн. грн. Об этом пишут "Украинские новости" .

СМИ: ВАКС оставил госизменнику Деркачу землю под Киевом стоимостью почти 600 млн. грн.

Андрей Деркач

Как отмечает издание, трехмесячный срок досудебного расследования по делу о незаконном завладении имуществом Деркачем истек 9 июля 2026 года. Ходатайство о его продлении с 3 июля находилось на рассмотрении судьи ВАКС Олега Федорова. После того как 7 июля защита заявила ему отвод, вопрос передали судье Виталию Дубасу.

"Он назначил рассмотрение заявления об отводе на день завершения срока досудебного расследования, а 9 июля объявил перерыв до следующего дня. 10 июля он удовлетворил отвод судьи Федорова, после чего по результатам автоматизированного распределения сам получил на рассмотрение ходатайство о продлении срока досудебного расследования.

13 июля судья Виталий Дубас без вызова сторон закрыл производство по ходатайству о продлении срока досудебного расследования. Таким образом, земельные участки остались в собственности Деркача", – говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, судья Федоров пришел в ВАКС из так называемого антикоррупционного сообщества — грантовой программы USAID, добавляют журналисты.

Напомним, 13 июля этого года ВАКС признал выехавшего в Россию бывшего депутата Верховной Рады Андрея Деркача и ныне являющегося сенатором тамошнего Федерального собрания, виновным в государственной измене и незаконном обогащении.

                                                                     



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