ЗМІ: В “Чесній мобілізації” заявили, що “списання” Шабуніна ганьбить ЗСУ та збільшує кількість ухилянтів

Кречмаровская Наталия
Повідомлення керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна про те, що він “списався” з армії через стан здоров’я, здивувала та обурила багатьох.
У русі “Чесна мобілізація” заявили, що звільнення Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів, пише видання “Українські новини”.
Журналісти зазначають, що активісти руху вимагають справедливості для військових, які воюють 5 років без відпочинку, та жорсткого покарання для людей на кшталт Шабуніна.
Видання нагадало, що раніше Державне бюро розслідувань вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну. Йому інкримінують шахрайство та ухилення від мобілізації. Як зазначають в ДБР, замість військової служби активіст ймовірно проводив час на власний розсуд у Києві, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. Водночас він продовжував отримувати грошове забезпечення, таким чином міг заволодіти понад 224 тис. грн державних коштів.