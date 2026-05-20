ЗМІ: В “Чесній мобілізації” заявили, що “списання” Шабуніна ганьбить ЗСУ та збільшує кількість ухилянтів

Повідомлення керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна про те, що він “списався” з армії через стан здоров’я, здивувала та обурила багатьох.

У русі “Чесна мобілізація” заявили, що звільнення Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів, пише видання “Українські новини”.

“Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін після трьох років ймовірно фіктивної служби та кримінальної справи за шахрайство та ухилення від мобілізації списався з армії через “поганий зір”. Ця новина дуже обурила багатьох військових та ветеранську спільноту. Списання Шабуніна з армії дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів! Такі як Шабунін ганьблять всіх, хто отримав важке поранення або втратив здоров'я, захищаючи Україну. Адже після війни шабуніни вдягнуть на себе ордена та будуть всім розповідати про свої подвиги. Такі ж фейкові, як і їхня “служба”, — цитує видання заяву руху.

Журналісти зазначають, що активісти руху вимагають справедливості для військових, які воюють 5 років без відпочинку, та жорсткого покарання для людей на кшталт Шабуніна.

“Рух “Чесна мобілізація” вимагає справедливості для військових, які п’ятий рік боронять Україну, та жорсткого покарання для таких ухилянтів як Шабунін. Поки такі “активісти” ймовірно купують собі посади в армії, відстрочки або “непридатність”, проблеми в армії та з мобілізацією будуть лише посилюватися”, — йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що раніше Державне бюро розслідувань вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну. Йому інкримінують шахрайство та ухилення від мобілізації. Як зазначають в ДБР, замість військової служби активіст ймовірно проводив час на власний розсуд у Києві, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. Водночас він продовжував отримувати грошове забезпечення, таким чином міг заволодіти понад 224 тис. грн державних коштів.