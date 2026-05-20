СМИ: В "Честной мобилизации" заявили, что "списание" Шабунина позорит ВСУ и увеличивает количество уклонистов

Кречмаровская Наталия
Сообщение руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина о том, что он "списался" из армии по состоянию здоровья, удивило и возмутило многих.
В движении "Честная мобилизация" заявили, что увольнение Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклонистов, пишет издание "Українські новини".
Журналисты отмечают, что активисты движения требуют справедливости для военных, воюющих 5 лет без отдыха, и жесткого наказания для людей типа Шабунина.
Издание напомнило, что ранее Государственное бюро расследований вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Ему инкриминируют мошенничество и уклонение от мобилизации. Как отмечают в ГБР, вместо военной службы активист, вероятно, проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, таким образом мог завладеть более 224 тыс. грн государственных средств.