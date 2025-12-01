ЗМІ: У розслідуванні “плівок НАБУ” знайшли нового ключового фігуранта

У провадженні щодо так званих "плівок НАБУ" з'явився новий ключовий фігурант — колишній співробітник СБУ та колишній радник в Офісі президента Артем Шило.

НАБУ. Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють журналісти видання “Українські новини”. Зазначається, що саме його називають організатором так званої "папки Міндіча" — досьє на детективів, депутатів, журналістів і посадовців.

Шило, як повідомляє ЗМІ, міг "координувати збір цих матеріалів через БЕБ", використовуючи зв'язки, сформовані під час служби в СБУ.

“У матеріалах розслідування зазначено, що роль Шила "не є другорядною" і що він був одним із фігурантів "тіньового бекофісу", де накопичувалися конфіденційні дані й кошти. На плівках НАБУ, за словами співрозмовників, його ім'я згадується під час обговорення учасників цієї структури”, — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, Шило протягом останніх місяців регулярно відвідує детективів та міг укласти угоду зі слідством. Можливо він почав передавати інформацію про високопосадовців, зауважують журналісти. Шило міг відіграти певну роль у санкційних процесах.

“Після призначення у 2022 році керівником управління СБУ із захисту критичної інфраструктури Шило налагодив неофіційний "ринок індульгенцій". Механізм полягав у тому, щоб "знаходити формальний привід для санкцій, подавати пропозицію до РНБО і використовувати подання як важіль тиску". Бізнесмени, які давали свідчення журналістам, заявляли, що до них "зверталися люди, які представлялися співробітниками силових структур, і пропонували "вирішити питання" до засідання РНБО", — пише видання.

Журналісти повідомляли про можливі зв'язки Шила з гральним бізнесом — він міг "курувати значну частину ігрового ринку", зокрема ліцензійні та регуляторні процеси. Журналісти встановили, що видачу ліцензії компанії, пов'язаній з російськими бенефіціарами, супроводжувала юридична структура, пов'язана з оточенням Шила.

“У розслідуванні щодо Pin-Up роль Шила, за словами авторів, "підтверджена листуванням і фінансовими документами". Під час вилучення телефону номінального власника Pin-Up слідчі виявили не лише переписку з Шилом, а й фрагменти документів закритих засідань РНБО. У розслідуванні це названо доказом того, що Зотько "пересилав росіянам інформацію, схеми та плани щодо санкцій", а доступ до таких матеріалів він міг отримувати через Шила”, — пише видання.

Також, як зазначає ЗМІ, співзасновником PIN-UP із російським бізнесменом Дмитром Пуніним міг бути Артем Шило, який був радником Офісу президента.

“У матеріалах розслідування зазначається, що в офісі Міндіча було знайдено 527 досьє, які збирав Шило. Найближчим часом Шилу можуть оголосити підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема щодо незаконного збирання конфіденційної інформації та несанкціонованого доступу до закритих реєстрів. Офіційні коментарі від СБУ та Офісу президента наразі відсутні", — підкреслило видання.

