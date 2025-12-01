СМИ: В расследовании "пленок НАБУ" нашли нового ключевого фигуранта

В производстве по так называемым "пленкам НАБУ" появился новый ключевой фигурант — бывший сотрудник СБУ и бывший советник в Офисе президента Артем Шило.

НАБУ. Фото из открытых источников

Об этом сообщают журналисты издания "Украинские новости". Отмечается, что именно его называют организатором так называемой "папки Миндича" – досье на детективов, депутатов, журналистов и чиновников.

Шило, как сообщает СМИ, мог "координировать сбор этих материалов через БЭБ", используя связи, сформированные во время службы в СБУ.

"В материалах расследования отмечено, что роль Шило "не является второстепенной" и что он был одним из фигурантов "теневого бекофиса", где накапливались конфиденциальные данные и средства. На пленках НАБУ, по словам собеседников, его имя упоминается при обсуждении участников этой структуры", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Шило в последние месяцы регулярно посещает детективов и мог заключить соглашение со следствием. Возможно, он начал передавать информацию о чиновниках, отмечают журналисты. Шило мог сыграть определенную роль в санкционных действиях.

"После назначения в 2022 году руководителем управления СБУ по защите критической инфраструктуры Шило наладил неофициальный "рынок индульгенций". Механизм заключался в том, чтобы "находить формальный повод для санкций, подавать предложение в СНБО и использовать представление как рычаг давления". Бизнесмены, которые давали показания журналистам, заявляли, что к ним "обращались люди, представлявшиеся сотрудниками силовых структур, и предлагали "решить вопрос" на заседание СНБО", — пишет издание.

Журналисты сообщали о возможных связях Шило с игорным бизнесом — он мог "курировать значительную часть игрового рынка", в том числе лицензионные и регуляторные процессы. Журналисты установили, что выдаче лицензии компании, связанной с российскими бенефициарами, сопровождалась юридическая структура, связанная с окружением Шило.

"В расследовании по Pin-Up роль Шило, по словам авторов, "подтверждена перепиской и финансовыми документами". Во время изъятия телефона номинального владельца Pin-Up следователи обнаружили не только переписку с Шилом, но и фрагменты документов закрытых заседаний СНБО. В расследовании это названо доказательством того, что Зотько "пересылал россиянам информацию, схемы и планы санкций", а доступ к таким материалам он мог получать через Шило”, — пишет издание.

Также, как отмечает СМИ, соучредителем PIN-UP с российским бизнесменом Дмитрием Пуниным мог быть Артем Шило, советник Офиса президента.

"В материалах расследования отмечается, что в офисе Миндича было найдено 527 досье, которые собирал Шило. В ближайшее время Шило могут объявить подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, относительно незаконного сбора конфиденциальной информации и несанкционированного доступа к закрытым реестрам. Официальные комментарии от СБУ и Офиса президента отсутствуют", — подчеркнуло издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как "Слуги" отреагировали на скандал с "пленками Миндича".