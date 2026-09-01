ЗМІ: Суддю Господарського суду Романа Бойка потрібно перевірити в рамках операції "Феміда"

В мережі інтернет оприлюднено фрагмент засідання ВАКС, у якому ймовірно фігурує суддя Господарського суду міста Києва Роман Бойко.

Роман Бойко. Фото з відкритих джерел

Журналісти видання “Українські новини” вказують на необхідність НАБУ перевірити можливі корупційні зв'язки Романа Бойка з фігурантами справ "Форрест Гамп" й "Феміда".

За даними ЗМІ, Роман Бойко вкотре залишається непомітним для суспільства та правоохоронних органів. Тоді як на записах НАБУ, наголошують журналісти, саме він фігурує, як суддя, який допомагає іншим підозрюваним "вирішувати" різноманітні питання в судах.

На записі фрагмента засідання Вищого антикорупційного суду, за даними ЗМІ, згадуються прізвища Романа Бойка, Павла Горбасенка, Сергія Наріжного та Астіона. Зокрема, в одному з фрагментів Астіон стверджує, що Бойко "намагався йому допомогти", пише видання.

"Йдеться про справу №911/427/26 щодо банкрутства ТОВ "Інтер Вей Капітал". У ній ФК "Фонд боргових зобов'язань" вимагала визнати борг компанії на 123,64 млн грн. Провадження спершу відкрив Господарський суд Київської області, але згодом його скасували через штучно змінену підсудність і передали матеріали до Господарського суду Дніпропетровської області. Власне, як і просив Астіон", — йдеться у повідомленні.

Це вже не вперше, коли Бойко міг втручатися в автоматичний розподіл судових справ, зазначають журналісти.

За даними видання, Роман Бойко раніше був заступником голови Господарського суду Києва. Тоді суд очолював Артур Ємельянов, якому інкримінували втручання в автоматизований розподіл понад 20 000 справ. Вже під час розслідування журналісти зафіксували зустріч Бойко з Ємельяновим у приватному офісі та припустили, що саме Бойко може стати наступним підозрюваним у цій справі.

"Попри це, тісні неформальні зв'язки з впливовими кураторами судової системи та підозри у маніпуляціях розподілом справ для Бойко пройшли без наслідків для кар'єри — він і досі обіймає свою посаду", — пише ЗМІ.

Хоча, як наголошують журналісти, ще сім років тому під час кваліфікаційного оцінювання ВККС розглядала висновок Громадської ради доброчесності щодо Бойка. У висновку йшлося, зокрема, про можливі рішення, зумовлені корпоративною солідарністю, та порушення принципу випадковості під час автоматизованого розподілу справ.

Як нагадало видання, раніше фундація DEJURE заявила, що Роман Бойко міг допомагати компанії своєї дружини приватизувати історичний будинок у центрі Харкова та брати участь у втручанні в систему авторозподілу справ.