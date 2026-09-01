СМИ: Судью Хозяйственного суда Романа Бойко следует проверить в рамках операции "Фемида"

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Кречмаровская Наталия
В сети интернет обнародован фрагмент заседания ВАКС, в котором, вероятно, фигурирует судья Хозяйственного суда города Киева Роман Бойко.
Роман Бойко. Фото из открытых источников
Журналисты издания "Українські новини" указывают на необходимость НАБУ проверить возможные коррупционные связи Романа Бойко с фигурантами дел "Форрест Гамп" и "Фемида".
По данным СМИ, Роман Бойко в очередной раз остается незаметным для общества и правоохранительных органов. В то время как на записях НАБУ, подчеркивают журналисты, именно он фигурирует, как судья, помогающий другим подозреваемым "решать" различные вопросы в судах.
На записи фрагмента заседания Высшего антикоррупционного суда, по данным СМИ, упоминаются фамилии Романа Бойко, Павла Горбасенко, Сергея Нарижного и Астиона. В частности, в одном из фрагментов Астион утверждает, что Бойко "пытался ему помочь", пишет издание.
Это уже не первый раз, когда Бойко мог вмешиваться в автоматическое распределение судебных дел, отмечают журналисты.
По данным издания, Роман Бойко ранее являлся заместителем председателя Хозяйственного суда Киева. Тогда суд возглавлял Артур Емельянов, которому инкриминировали вмешательство в автоматизированное распределение более 20 000 дел. Уже во время расследования журналисты зафиксировали встречу Бойко с Емельяновым в частном офисе и предположили, что Бойко может стать следующим подозреваемым по этому делу.
Хотя, как отмечают журналисты, еще семь лет назад во время квалификационной оценки ВККС рассматривала заключение Общественного совета добропорядочности по отношению к Бойко. В заключении говорилось, в частности, о возможных решениях, обусловленных корпоративной солидарностью, и нарушении принципа случайности при автоматизированном распределении дел.
Как напомнило издание, ранее фонд DEJURE заявил, что Роман Бойко мог помогать компании своей жены приватизировать исторический дом в центре Харькова и участвовать во вмешательстве в систему автораспределения дел.