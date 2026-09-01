СМИ: Судью Хозяйственного суда Романа Бойко следует проверить в рамках операции "Фемида"

В сети интернет обнародован фрагмент заседания ВАКС, в котором, вероятно, фигурирует судья Хозяйственного суда города Киева Роман Бойко.

Роман Бойко. Фото из открытых источников

Журналисты издания "Українські новини" указывают на необходимость НАБУ проверить возможные коррупционные связи Романа Бойко с фигурантами дел "Форрест Гамп" и "Фемида".

По данным СМИ, Роман Бойко в очередной раз остается незаметным для общества и правоохранительных органов. В то время как на записях НАБУ, подчеркивают журналисты, именно он фигурирует, как судья, помогающий другим подозреваемым "решать" различные вопросы в судах.

На записи фрагмента заседания Высшего антикоррупционного суда, по данным СМИ, упоминаются фамилии Романа Бойко, Павла Горбасенко, Сергея Нарижного и Астиона. В частности, в одном из фрагментов Астион утверждает, что Бойко "пытался ему помочь", пишет издание.

"Речь идет о деле №911/427/26 относительно банкротства ООО "Интер Вэй Капитал". В нем ФК "Фонд долговых обязательств" требовала признать долг компании на 123,64 млн грн. Производство сначала открыл Хозяйственный суд Киевской области, но впоследствии его отменили из-за искусственно измененного материала. Собственно, как и просил Астион", – говорится в сообщении.

Это уже не первый раз, когда Бойко мог вмешиваться в автоматическое распределение судебных дел, отмечают журналисты.

По данным издания, Роман Бойко ранее являлся заместителем председателя Хозяйственного суда Киева. Тогда суд возглавлял Артур Емельянов, которому инкриминировали вмешательство в автоматизированное распределение более 20 000 дел. Уже во время расследования журналисты зафиксировали встречу Бойко с Емельяновым в частном офисе и предположили, что Бойко может стать следующим подозреваемым по этому делу.

"Несмотря на это, тесные неформальные связи с влиятельными кураторами судебной системы и подозрения в манипуляциях распределением дел для Бойко прошли без последствий для карьеры — он до сих пор занимает свой пост", — пишет СМИ.

Хотя, как отмечают журналисты, еще семь лет назад во время квалификационной оценки ВККС рассматривала заключение Общественного совета добропорядочности по отношению к Бойко. В заключении говорилось, в частности, о возможных решениях, обусловленных корпоративной солидарностью, и нарушении принципа случайности при автоматизированном распределении дел.

Как напомнило издание, ранее фонд DEJURE заявил, что Роман Бойко мог помогать компании своей жены приватизировать исторический дом в центре Харькова и участвовать во вмешательстве в систему автораспределения дел.