ЗМІ: структури на чолі Федоровим 7 років були партнерами програм на $330 млн, а фонд, у якому його згодом забронювали, - виконавцем

Фонд “Східна Європа”, у якому після відставки працевлаштувався та отримав бронювання Михайло Федоров, із 2019 року регулярно співпрацював із державними структурами під його керівництвом. Загальний бюджет донорських програм, які фінансувалися іноземними донорами та до яких були залучені ексміністр оборони і цей фонд, перевищує $330 млн, — повідомляють "Українські новини".

Михайло Федоров, Фото: з відкритих джерел

Зокрема, за даними видання, на програму Digital Transformation Activity, спрямовану на розвиток державних онлайн-послуг, США та Велика Британія виділили у 2023 році $150 млн. Мінцифри на чолі з Михайлом Федоровим тоді були визначене партнером програми, а фонд "Східна Європа" у підсумку був долучений в якості виконавця.

"Ще однією дороговартісною програмою стала програма EGAP. У її межах Швейцарія виділила 88,3 млн швейцарських франків на розвиток електронного урядування в Україні. У цей час Федоров продовжував очолювати Мінцифри, яке було державним партнером програми, а Фонд "Східна Європа" знову став її виконавцем", — пишуть "Укрновини".

Видання зазначає, що фонд також брав участь у програмі TAPAS із розвитку відкритих даних, на яку США та Велика Британія виділили щонайменше $24,4 млн. Програма реалізовувалася спільно з Мінцифри на чолі з Федоровим, а виконавцем знову визначили фонд "Східна Європа".

"У 2025 році стартувала програма UK DIGIT, бюджет якої згодом збільшили до 14 млн фунтів стерлінгів. Програма працювала над розвитком "Дії" та інших державних цифрових систем. Федоров у цей період залишався віцепрем’єром і керівником Мінцифри, а "Східна Європа" стає співвиконавцем", — йдеться у матеріалі.

Загалом "Українські новини" нарахували щонайменше вісім програм, у яких одночасно брали участь Фонд Східна Європа та державні структури під керівництвом Федорова. Їхній загальний бюджет перевищує $330 млн у доларовому еквіваленті.

"Фонд також безпосередньо отримав грант Google.org на $2 млн для реалізації проєкту "Дія.Освіта" спільно з Мінцифри на чолі з Федоровим.

Окрім того нинішній роботодавець Михайла Федорова був залучений ним раніше до створення електронного бронювання через "Дію" та отримав статус, який дозволяв бронювати працівників. Після звільнення з державної посади Федоров працевлаштувався у фонді та отримав бронювання від мобілізації", — пише видання.

Як повідомлялося, представників фонду "Східна Європа", які проігнорували виклик парламентської ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони та антикорупційного законодавства, примусово доставлять на її засідання. Також на засідання ТСК не з’явився Михайло Федоров, який отримав бронювання у цьому ж фонді наступного дня після звільнення з посади міністра оборони.