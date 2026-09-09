logo

BTC/USD

78945

ETH/USD

2491.22

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы СМИ: структуры во главе Федоровым 7 лет были партнерами программ на $330 млн, а фонд, в котором его впоследствии забронировали, - исполнителем
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ: структуры во главе Федоровым 7 лет были партнерами программ на $330 млн, а фонд, в котором его впоследствии забронировали, - исполнителем

В 2023 году США и Великобритания направили $150 млн на программу Digital Transformation Activity, целью которой было развитие и усовершенствование государственных онлайн-услуг.

9 сентября 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Фонд "Восточная Европа", в котором после отставки трудоустроился и получил бронирование Михаил Федоров, с 2019 регулярно сотрудничал с государственными структурами под его руководством. Общий бюджет донорских программ, которые финансировались иностранными донорами и в которые были вовлечены эксминистр обороны и этот фонд, превышает $330 млн, сообщают "Українські новини".  

СМИ: структуры во главе Федоровым 7 лет были партнерами программ на $330 млн, а фонд, в котором его впоследствии забронировали, - исполнителем

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

В частности, по данным издания, на программу Digital Transformation Activity, направленную на развитие государственных онлайн-услуг, США и Великобритания выделили в 2023 году $150 млн. Минцифры во главе с Михаилом Федоровым тогда были определены партнером программы, а фонд "Восточная Европа" в итоге был присоединен в качестве исполнителя.

"Еще одной дорогостоящей программой стала программа EGAP. В ее пределах Швейцария выделила 88,3 млн. швейцарских франков на развитие электронного управления в Украине. В настоящее время Федоров продолжал возглавлять Минцифры, которое было государственным партнером программы, а Фонд "Восточная Европа" снова стал ее исполнителем", — пишут "Укрновости".

Издание отмечает, что фонд также принимал участие в программе TAPAS по развитию открытых данных, на которую США и Великобритания выделили минимум $24,4 млн. Программа реализовывалась совместно с Минцифры во главе с Федоровым, а исполнителем вновь определили фонд "Восточная Европа".

"В 2025 году стартовала программа UK DIGIT, бюджет которой впоследствии увеличили до 14 млн. фунтов стерлингов. Программа работала над развитием "Действия" и других государственных цифровых систем. Федоров в этот период оставался вицепремьером и руководителем Минцифры, а "Восточная Европа" становится соисполнителем", — говорится в материале.

В целом, "Украинские новости" насчитали по меньшей мере восемь программ, в которых одновременно участвовали Фонд Восточная Европа и государственные структуры под руководством Федорова. Их общий бюджет превышает $330 млн в долларовом эквиваленте.

"Фонд также непосредственно получил грант Google.org на $2 млн для реализации проекта "Дія.Образование" совместно с Минцифрами во главе с Федоровым.

Кроме того, нынешний работодатель Михаила Федорова был привлечен им ранее к созданию электронного бронирования через "Действие" и получил статус, позволяющий бронировать работников. После увольнения с государственной должности Федоров трудоустроился в фонде и получил бронирование от мобилизации", — пишет издание.

Как сообщалось , представителей фонда "Восточная Европа", проигнорировавших вызов парламентской ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны и антикоррупционного законодательства, принудительно доставят на ее заседание. Также на заседание ВСК не явился Михаил Федоров, получивший бронирование в этом же фонде на следующий день после освобождения от должности министра обороны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости