СМИ: структуры во главе Федоровым 7 лет были партнерами программ на $330 млн, а фонд, в котором его впоследствии забронировали, - исполнителем

Фонд "Восточная Европа", в котором после отставки трудоустроился и получил бронирование Михаил Федоров, с 2019 регулярно сотрудничал с государственными структурами под его руководством. Общий бюджет донорских программ, которые финансировались иностранными донорами и в которые были вовлечены эксминистр обороны и этот фонд, превышает $330 млн, сообщают "Українські новини".

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

В частности, по данным издания, на программу Digital Transformation Activity, направленную на развитие государственных онлайн-услуг, США и Великобритания выделили в 2023 году $150 млн. Минцифры во главе с Михаилом Федоровым тогда были определены партнером программы, а фонд "Восточная Европа" в итоге был присоединен в качестве исполнителя.

"Еще одной дорогостоящей программой стала программа EGAP. В ее пределах Швейцария выделила 88,3 млн. швейцарских франков на развитие электронного управления в Украине. В настоящее время Федоров продолжал возглавлять Минцифры, которое было государственным партнером программы, а Фонд "Восточная Европа" снова стал ее исполнителем", — пишут "Укрновости".

Издание отмечает, что фонд также принимал участие в программе TAPAS по развитию открытых данных, на которую США и Великобритания выделили минимум $24,4 млн. Программа реализовывалась совместно с Минцифры во главе с Федоровым, а исполнителем вновь определили фонд "Восточная Европа".

"В 2025 году стартовала программа UK DIGIT, бюджет которой впоследствии увеличили до 14 млн. фунтов стерлингов. Программа работала над развитием "Действия" и других государственных цифровых систем. Федоров в этот период оставался вицепремьером и руководителем Минцифры, а "Восточная Европа" становится соисполнителем", — говорится в материале.

В целом, "Украинские новости" насчитали по меньшей мере восемь программ, в которых одновременно участвовали Фонд Восточная Европа и государственные структуры под руководством Федорова. Их общий бюджет превышает $330 млн в долларовом эквиваленте.

"Фонд также непосредственно получил грант Google.org на $2 млн для реализации проекта "Дія.Образование" совместно с Минцифрами во главе с Федоровым.

Кроме того, нынешний работодатель Михаила Федорова был привлечен им ранее к созданию электронного бронирования через "Действие" и получил статус, позволяющий бронировать работников. После увольнения с государственной должности Федоров трудоустроился в фонде и получил бронирование от мобилизации", — пишет издание.

Как сообщалось , представителей фонда "Восточная Европа", проигнорировавших вызов парламентской ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны и антикоррупционного законодательства, принудительно доставят на ее заседание. Также на заседание ВСК не явился Михаил Федоров, получивший бронирование в этом же фонде на следующий день после освобождения от должности министра обороны.