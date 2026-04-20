ЗМІ: Шабунін за гранти обіцяв повернути Україні гроші Лазаренка, але міг купити на них собі землю

Голова ГО “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін міг бути причетним до масштабних схем з грантовими коштами.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Видання “Українські новини”, з посиланням на інформацію Grant Watch Ukraine “Стоп-паразит”, повідомило про низку сумнівних грантових проєктів, які отримав у перші роки існування "Центру протидії корупції". Серед них окремо відзначили справу Лазаренка.

“Справжнім шедевром розкрадання міжнародної допомоги є отримання Шабуніним 22 929 дол. від відділу зв’язків з громадськістю посольства США в Україні за “повернення народові України коштів, вкрадених П. Лазаренком”. Термін, упродовж якого Шабунін, начебто, повернув в Україну гроші, виведені за кордон колишнім прем’єр-міністром України – з 15 липня 2013 по 30 квітня 2014 року. Тобто, якщо вірити звітності “Центру протидії корупції”, у той час, коли в Києві вирував Майдан, Шабунін забезпечив надходження в Державне казначейство України, як мінімум, 22 850 000 дол.”, — зазначили журналісти.

Щоправда, зазначає видання, про повернення цих коштів ніхто не чув, окрім самого Шабуніна та співробітників відділу зв’язків з громадськістю Посольства США. Невдовзі, як пише ЗМІ, після отримання коштів за проєкт, Шабунін міг придбати земельну ділянку під Борисполем, яку ймовірно оформив на дружину та забув задекларувати.

Окрім цього, за даними видання, у 2014 році Шабунін і Ко отримали:

19 934 дол. від Міжнародного фонду “Відродження” на “прозорі та ефективні закупівлі ліків для онкохворих дітей”.

127 419 дол. від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для “порятунку життя важкохворих українців”.

35 443 дол. від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для “Створення національної платформи з моніторингу цін на ліки та медпрепарати”.

88 113 дол. від посольства Нідерландів в Україні для “формування сильного порядку денного по боротьбі з корупцією для українського відділення GOPAC (Всесвітньої організації Парламентарів проти корупції)”.

“Ще в 2012 році Шабунін не мав грошей навіть на придбання ліків для дружини, що раптом захворіла, і був змушений розміщувати оголошення з проханням допомогти йому матеріально. Під орудою досвідченого Шерембея Шабунін, а також його знайома Дар’я Каленюк разом з чоловіком Орестом Рудим, хутенько втрьох зареєстрували ймовірно псевдо-громадську організацію під назвою “Центр протидії корупції” і вже на початку 2013 року Шабунін не мав жодних фінансових проблем”, — підкреслюють журналісти.

Видання наголошує, що професійні “громадські активісти”, які живуть з іноземних грантів, наполягають, що джерела їхніх доходів та обставини вірогідного розкрадання ними міжнародної допомоги не повинні цікавити українське суспільство. Йдеться, за їхнім твердженням, про використання коштів американських та європейських платників податків — Україна тут ні до чого, зазначає ЗМІ.

“Насправді, “грантожери” розкрадають гроші, які уряди західних держав виділили не шабуніним, маселкам чи жернаковим, а для фінансової допомоги народові України”, підсумували журналісти.

Видання нагадало, що в Україні стартувала громадська ініціатива Grant Watch Ukraine “Стоп-паразит”. Її метою є боротьба з розкраданням псевдоактивістами фінансової допомоги партнерів.



