СМИ: Шабунин за гранты обещал вернуть Украине деньги Лазаренко, но мог купить на них себе землю

Кречмаровская Наталия
Глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин мог быть причастен к масштабным схемам с грантовыми средствами.
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников
Издание "Українські новини", со ссылкой на информацию Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит", сообщило о ряде сомнительных грантовых проектов, полученных в первые годы существования "Центра противодействия коррупции". Среди них особо отметили дело Лазаренко.
Правда, отмечает издание, о возвращении этих средств никто не слышал, кроме самого Шабунина и сотрудников отдела по связям с общественностью Посольства США. Вскоре, как пишет СМИ, после получения средств за проект, Шабунин мог приобрести земельный участок под Борисполем, который, вероятно, оформил на жену и забыл задекларировать.
Кроме этого, по данным издания, в 2014 году Шабунин и Ко получили:
19 934 долл. от Международного фонда "Возрождение" на "прозрачные и эффективные закупки лекарств для онкобольных детей".
127 419 долл. от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для спасения жизни тяжелобольных украинцев.
35 443 долл. от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для создания национальной платформы по мониторингу цен на лекарства и медпрепараты.
88 113 долл. от посольства Нидерландов в Украине для "формирования сильной повестки дня по борьбе с коррупцией для украинского отделения GOPAC (Всемирной организации Парламентариев против коррупции)".
Издание отмечает, что живущие с иностранных грантов профессиональные "общественные активисты" настаивают, что источники их доходов и обстоятельства вероятного хищения ими международной помощи не должны интересовать украинское общество. Речь идет, по их утверждению, об использовании средств американских и европейских налогоплательщиков – Украина здесь ни при чем, отмечает СМИ.
Издание напомнило, что в Украине стартовала общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит". Ее целью является борьба с хищением псевдоактивистами финансовой помощи партнеров.