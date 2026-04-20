СМИ: Шабунин за гранты обещал вернуть Украине деньги Лазаренко, но мог купить на них себе землю

Глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин мог быть причастен к масштабным схемам с грантовыми средствами.

Издание "Українські новини", со ссылкой на информацию Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит", сообщило о ряде сомнительных грантовых проектов, полученных в первые годы существования "Центра противодействия коррупции". Среди них особо отметили дело Лазаренко.

"Настоящим шедевром хищения международной помощи является получение Шабуниным 22 929 долл. от отдела связей с общественностью посольства США в Украине за "возвращение народу Украины средств, украденных П. Лазаренко". Срок, за который Шабунин, якобы, вернул в Украину деньги, выведенные за границу бывшим премьер-министром Украины – с 15 июля 2013 по 30 апреля 2014 года. То есть, если верить отчетности Центра противодействия коррупции, в то время, когда в Киеве бушевал Майдан, Шабунин обеспечил поступление в Государственное казначейство Украины, как минимум, 22 850 000 долл., — отметили журналисты.

Правда, отмечает издание, о возвращении этих средств никто не слышал, кроме самого Шабунина и сотрудников отдела по связям с общественностью Посольства США. Вскоре, как пишет СМИ, после получения средств за проект, Шабунин мог приобрести земельный участок под Борисполем, который, вероятно, оформил на жену и забыл задекларировать.

Кроме этого, по данным издания, в 2014 году Шабунин и Ко получили:

19 934 долл. от Международного фонда "Возрождение" на "прозрачные и эффективные закупки лекарств для онкобольных детей".

127 419 долл. от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для спасения жизни тяжелобольных украинцев.

35 443 долл. от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для создания национальной платформы по мониторингу цен на лекарства и медпрепараты.

88 113 долл. от посольства Нидерландов в Украине для "формирования сильной повестки дня по борьбе с коррупцией для украинского отделения GOPAC (Всемирной организации Парламентариев против коррупции)".

"Еще в 2012 году Шабунин не имел денег даже на приобретение лекарств для вдруг заболевшей жены и был вынужден размещать объявления с просьбой помочь ему материально. Под руководством опытного Шерембея Шабунин, а также его знакомая Дарья Каленюк вместе с мужем Орестом Рудым, быстро втроем зарегистрировали вероятно псевдо-общественную организацию под названием "Центр противодействия коррупции" и уже в начале 2013 года у Шабунина не было никаких финансовых проблем", — подчеркивают журналисты.

Издание отмечает, что живущие с иностранных грантов профессиональные "общественные активисты" настаивают, что источники их доходов и обстоятельства вероятного хищения ими международной помощи не должны интересовать украинское общество. Речь идет, по их утверждению, об использовании средств американских и европейских налогоплательщиков – Украина здесь ни при чем, отмечает СМИ.

"На самом деле, "грантожеры" разворовывают деньги, которые правительства западных государств выделили не шабуниным, маселкам или жернаковым, а для финансовой помощи народу Украины", подытожили журналисты.

Издание напомнило, что в Украине стартовала общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит". Ее целью является борьба с хищением псевдоактивистами финансовой помощи партнеров.



