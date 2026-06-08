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ЗМІ: Шабунін не з’являвся у НАЗК під час відрядження до установи, але зарплату отримував

Є підстави вважати, що Шабунін не працював в НАЗК у 2022-2023 роках

8 червня 2026, 19:00
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Кречмаровская Наталия

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили про те, що відряджений до установи військовослужбовець Віталій Шабунін у 2022-2023 роках навіть не заходив у приміщення НАЗК та не мав там робочого місця. 

ЗМІ: Шабунін не з’являвся у НАЗК під час відрядження до установи, але зарплату отримував

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

До того ж у відомства відсутні будь-які посади, які заміщуються військовослужбовцями, що ймовірно не завадило Шабуніну отримувати грошове забезпечення, пише видання “Українські новини”.

За даними журналістів, було встановлено факт відсутності на військовій службі Шабуніна упродовж 132 днів та факт заподіяння збитків на суму 224 249,49 грн. Видання зазначає, що немає інформації про місцезнаходження робочого місця Шабуніна в НАЗК та відсутні відомості про облік його робочого часу.

“Також за інформацією Держаудитслужби, записи в системі документообігу агентства на імʼя Шабуніна не створювались, перепустки для входу в приміщення голові ЦПК не видавались та відомості даних відеоспостереження щодо його доступу до приміщення НАЗК відсутні. Загалом немає даних щодо доступу Шабуніна до приміщення НАЗК впродовж 2022-2023 років”, — пише видання.

Журналісти, з посиланням на інформацію Держаудитслужби, повідомили, що в НАЗК відсутні будь-які посади, які заміщуються військовослужбовцями військових формувань, а внутрішні документи на ім'я керівництва НАЗК щодо доцільності відрядження Шабуніна жодними підрозділами агентства не складались.

“Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін не виконував жодних обов’язків військової служби, що не заважало йому щомісяця отримувати гроші від ЗСУ”, — пише ЗМІ.

Видання нагадало, що ДБР вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну та його екскомандиру Віктору Юшку. Шабуніну  інкримінують шахрайство та ухилення від мобілізації, а Юшку — перевищення службових повноважень. Згодом Шабунін списався з війська через поганий зір.



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