СМИ: Шабунин не появлялся в НАПК во время командировки в учреждение, но зарплату получал

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили о том, что откомандированный в учреждение военнослужащий Виталий Шабунин в 2022-2023 годах даже не заходил в помещение НАПК и не имел там рабочего места.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

К тому же у ведомства отсутствуют какие-либо должности, которые замещаются военнослужащими, что вероятно не помешало Шабунину получать денежное довольствие, пишет издание "Українські новини".

По данным журналистов, был установлен факт отсутствия на военной службе Шабунина в течение 132 дней и факт причинения ущерба на сумму 224 249,49 грн. Издание отмечает, что нет информации о местонахождении рабочего места Шабунина в НАПК и отсутствуют сведения об учете его рабочего времени.

"Также по информации Госаудитслужбы, записи в системе документооборота агентства на имя Шабунина не создавались, пропуски для входа в помещение главе ЦПК не выдавались и сведения данных видеонаблюдения о его доступе в помещение НАПК отсутствуют. В целом нет данных о доступе Шабунина в помещение НАПК на протяжении 2022-2023 годов”, — пишет издание.

Журналисты со ссылкой на информацию Госаудитслужбы сообщили, что в НАПК отсутствуют какие-либо должности, которые замещаются военнослужащими военных формирований, а внутренние документы на имя руководства НАПК относительно целесообразности командировки Шабунина никакими подразделениями агентства не составлялись.

"Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ", — пишет СМИ.

Издание напомнило, что ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину и его экс-командиру Виктору Юшко. Шабунину инкриминируют мошенничество и уклонение от мобилизации, а Юшку – превышение служебных полномочий. Впоследствии Шабунин списался из войска из-за плохого зрения.