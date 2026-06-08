СМИ: Шабунин не появлялся в НАПК во время командировки в учреждение, но зарплату получал

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Кречмаровская Наталия
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили о том, что откомандированный в учреждение военнослужащий Виталий Шабунин в 2022-2023 годах даже не заходил в помещение НАПК и не имел там рабочего места.
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников
К тому же у ведомства отсутствуют какие-либо должности, которые замещаются военнослужащими, что вероятно не помешало Шабунину получать денежное довольствие, пишет издание "Українські новини".
По данным журналистов, был установлен факт отсутствия на военной службе Шабунина в течение 132 дней и факт причинения ущерба на сумму 224 249,49 грн. Издание отмечает, что нет информации о местонахождении рабочего места Шабунина в НАПК и отсутствуют сведения об учете его рабочего времени.
Журналисты со ссылкой на информацию Госаудитслужбы сообщили, что в НАПК отсутствуют какие-либо должности, которые замещаются военнослужащими военных формирований, а внутренние документы на имя руководства НАПК относительно целесообразности командировки Шабунина никакими подразделениями агентства не составлялись.
Издание напомнило, что ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину и его экс-командиру Виктору Юшко. Шабунину инкриминируют мошенничество и уклонение от мобилизации, а Юшку – превышение служебных полномочий. Впоследствии Шабунин списался из войска из-за плохого зрения.