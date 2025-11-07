logo_ukra

BTC/USD

100346

ETH/USD

3238.28

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали ЗМІ: Санкції проти ексвласника “Дельта банку” Лагуна можуть вплинути на ефективність правосуддя
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗМІ: Санкції проти ексвласника “Дельта банку” Лагуна можуть вплинути на ефективність правосуддя

Санкції проти Лагуна можуть пришвидшити розгляд справи щодо завдання збитків державі у сумі понад 23 млрд грн

7 листопада 2025, 15:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Північний апеляційний господарський суд 11 листопада продовжить розглядати позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо колишнього власника збанкрутілого "Дельта банку" Миколи Лагуна та його спільників. 

ЗМІ: Санкції проти ексвласника “Дельта банку” Лагуна можуть вплинути на ефективність правосуддя

Микола Лагун. Фото з відкритих джерел

Йдеться про близько 23 млрд грн, пише видання “Українські новини”. Зазначається, що справу слухають в закритому режимі через ризики розкриття банківської таємниці. Вирішення справи, як зазначають журналісти, можуть прискорити санкції РНБО, під які потрапив Лагун за співпрацю з Росією та фінансування країни агресора. 

“Одним із ключових обмежень, накладених на Лагуна, є заборона розпоряджатися коштами і майном, виводити дивіденди чи отримувати гроші від третіх осіб, крім погашення боргів перед Фондом гарантування вкладів фізосіб”, — пише видання. 

Журналісти зауважили, що для погашення втрачених вкладів населення в межах гарантованих сум Фонду терміново довелось шукати кошти. Ресурси виділив уряд. Фонд мав продати майно та активи банку, щоб повернути кошти. Однак активи виявилися "роздутими" — їх не вистачало для покриття необхідних виплат. 

“Тож збитки оформили як господарський позов проти Лагуна та його спільників — членів спостережної ради та кредитного комітету банку. Загалом сума збитків, нанесених діяльністю Лагуна і його банком вкладникам, державі Україна в особі державних Ощадбанку та Укрексімбанку, Нацбанку під особисті поруки ексбанкіра становить майже 2,3 млрд доларів”, — повідомляють журналісти. 

Справа, як зазначає видання, протягом останніх чотирьох років уже по другому колу проходить всі судові інстанції через різні “відмовки” суддів. До того ж суд уже пів року не публікує ухвали, винесені в справі.

“Запровадження санкцій РНБО може суттєво прискорити процеси правосуддя. По-перше, дефіцит ресурсів не дозволить Лагуну затягувати справу руками дорогих адвокатів. По-друге, блокування активів — перший крок до їхнього реального вилучення на користь держави. А "замороження" активів в Україні надалі може сприяти аналогічним діям за кордоном — шляхом отримання відповідних ордерів іноземних судів”, — пише видання. 

До того ж, журналісти зазначають, що для судів в Україні накладення санкцій також мало б мати репутаційне та контекстоутворююче значення. 

“Якщо РНБО і президент офіційно визнали особу загрозою для країни, причетною до фінансування агресора, то тягнути розгляд справ проти неї — де-факто означає йти всупереч суспільним інтересам. Санкції насправді підсвітили проблему: понад 4 роки Феміда не могла (або не хотіла) поставити крапку в історії з розкраданням 23 млрд грн вкладників — тому "позасудові" механізми мають продемонструвати більшу ефективність", — припускають журналісти. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Лагун, ймовірно, не зможе “відсидітися” в Австрії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини