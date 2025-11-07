ЗМІ: Санкції проти ексвласника “Дельта банку” Лагуна можуть вплинути на ефективність правосуддя

Північний апеляційний господарський суд 11 листопада продовжить розглядати позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо колишнього власника збанкрутілого "Дельта банку" Миколи Лагуна та його спільників.

Микола Лагун. Фото з відкритих джерел

Йдеться про близько 23 млрд грн, пише видання “Українські новини”. Зазначається, що справу слухають в закритому режимі через ризики розкриття банківської таємниці. Вирішення справи, як зазначають журналісти, можуть прискорити санкції РНБО, під які потрапив Лагун за співпрацю з Росією та фінансування країни агресора.

“Одним із ключових обмежень, накладених на Лагуна, є заборона розпоряджатися коштами і майном, виводити дивіденди чи отримувати гроші від третіх осіб, крім погашення боргів перед Фондом гарантування вкладів фізосіб”, — пише видання.

Журналісти зауважили, що для погашення втрачених вкладів населення в межах гарантованих сум Фонду терміново довелось шукати кошти. Ресурси виділив уряд. Фонд мав продати майно та активи банку, щоб повернути кошти. Однак активи виявилися "роздутими" — їх не вистачало для покриття необхідних виплат.

“Тож збитки оформили як господарський позов проти Лагуна та його спільників — членів спостережної ради та кредитного комітету банку. Загалом сума збитків, нанесених діяльністю Лагуна і його банком вкладникам, державі Україна в особі державних Ощадбанку та Укрексімбанку, Нацбанку під особисті поруки ексбанкіра становить майже 2,3 млрд доларів”, — повідомляють журналісти.

Справа, як зазначає видання, протягом останніх чотирьох років уже по другому колу проходить всі судові інстанції через різні “відмовки” суддів. До того ж суд уже пів року не публікує ухвали, винесені в справі.

“Запровадження санкцій РНБО може суттєво прискорити процеси правосуддя. По-перше, дефіцит ресурсів не дозволить Лагуну затягувати справу руками дорогих адвокатів. По-друге, блокування активів — перший крок до їхнього реального вилучення на користь держави. А "замороження" активів в Україні надалі може сприяти аналогічним діям за кордоном — шляхом отримання відповідних ордерів іноземних судів”, — пише видання.

До того ж, журналісти зазначають, що для судів в Україні накладення санкцій також мало б мати репутаційне та контекстоутворююче значення.

“Якщо РНБО і президент офіційно визнали особу загрозою для країни, причетною до фінансування агресора, то тягнути розгляд справ проти неї — де-факто означає йти всупереч суспільним інтересам. Санкції насправді підсвітили проблему: понад 4 роки Феміда не могла (або не хотіла) поставити крапку в історії з розкраданням 23 млрд грн вкладників — тому "позасудові" механізми мають продемонструвати більшу ефективність", — припускають журналісти.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Лагун, ймовірно, не зможе “відсидітися” в Австрії.