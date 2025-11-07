СМИ: Санкции против экс-владельца "Дельта банка" Лагуна могут повлиять на эффективность правосудия

Северный апелляционный хозяйственный суд 11 ноября продолжит рассматривать иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц относительно бывшего владельца обанкротившегося "Дельта банка" Николая Лагуна и его сообщников.

Николай Лагун. Фото из открытых источников

Речь идет об около 23 млрд грн, пишет издание "Українські новини". Отмечается, что дело слушают в закрытом режиме из-за рисков раскрытия банковской тайны. Разрешение дела, как отмечают журналисты, могут ускорить санкции СНБО, под которые попал Лагун за сотрудничество с Россией и финансирование страны агрессора.

"Одним из ключевых ограничений, наложенных на Лагуна, есть запрет распоряжаться средствами и имуществом, выводить дивиденды или получать деньги от третьих лиц, кроме погашения долгов перед Фондом гарантирования вкладов физлиц", — пишет издание.

Журналисты отметили, что для погашения утраченных вкладов населения в пределах гарантированных сумм Фонда срочно пришлось искать средства. Ресурсы выделило правительство. Фонд должен продать имущество и активы банка, чтобы вернуть средства. Однако активы оказались "раздутыми" – их не хватало для покрытия необходимых выплат.

"Поэтому убытки оформили как хозяйственный иск против Лагуна и его сообщников — членов наблюдательного совета и кредитного комитета банка. В общем сумма ущерба, нанесенного деятельностью Лагуна и его банком вкладчикам, государству Украина в лице государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка, Нацбанка под личные поруки экс-банкира составляет около 2,3 млрд долларов”, — сообщают журналисты.

Дело, как отмечает издание, в течение последних четырех лет уже по второму кругу проходит все судебные инстанции из-за разных "отговорок" судей. К тому же суд уже полгода не публикует решения, вынесенные по делу.

"Внедрение санкций СНБО может существенно ускорить процессы правосудия. Во-первых, дефицит ресурсов не позволит Лагуну затягивать дело руками дорогих адвокатов. Во-вторых, блокирование активов — первый шаг к их реальному изъятию в пользу государства. А "заморозка" активов в Украине в дальнейшем может способствовать аналогичным действиям за рубежом – путем получения соответствующих ордеров иностранных судов”, — пишет издание.

К тому же журналисты отмечают, что для судов в Украине наложение санкций также должно иметь репутационное и контекстообразующее значение.

"Если СНБО и президент официально признали лицо угрозой для страны, причастной к финансированию агрессора, то тянуть рассмотрение дел против нее — де-факто означает идти вопреки общественным интересам. Санкции по сути подсветили проблему: более 4 лет Фемида не могла (или не хотела) поставить точку в истории с хищением 23 млрд грн вкладчиков — поэтому "внесудебные" механизмы должны продемонстрировать большую эффективность", — предполагают журналисты.

