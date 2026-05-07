ЗМІ: Рух “Чесна мобілізація” викрив журналістів Шабаєва та Шульгата на ухиленні від армії

Рух “Чесна мобілізація” продовжує викривати ймовірні схеми ухилення від мобілізації.

Так, журналісти Георгій Шабаєв (“Схеми”) та Євгеній Шульгат (hromadske) вірогідно ухиляються від служби в армії за допомогою заяв про “тиск на ЗМІ”, пише видання “Українські новини”.

“Журналіст проєкту “Схеми” (“Радіо Свобода”) Георгій Шабаєв на початку війни, коли всі стояли в чергах до військкоматів, навпаки шукав можливостей уникнути мобілізації. І він їх знайшов”, — видання цитує досьє Георгія Шабаєва, яке підготував рух.

За даними видання, інший журналіст Євгеній Шульгат, коли його спіймав ТЦК, заявив про “тиск на ЗМІ”.

“Журналіст проєкту hromadske Євгеній Шульгат, хоча й народився в Москві, має громадянство України. Але чомусь виконувати свій обов’язок перед державою не поспішає. Щобільше, після того, як у 2024 році він зустрівся із працівниками ТЦК, Шульгат заявив про “тиск на незалежні ЗМІ”. Так як він працював в основному із західними грантовими організаціями та мав зв’язки серед дипломатів і політиків, йому вдалося спричинити серйозний скандал, який призвів до кадрових змін. Зокрема, начальник Солом'янського ТЦК, чиї підлеглі намагалися вручити повістку Шульгату, був переведений на нижчу посаду у бойовий підрозділ”, — пише ЗМІ.

Видання наголошує, що ці журналісти одночасно критикують корупцію та ухилянтів, але самі при цьому ймовірно ухиляються від мобілізації за допомогою різних схем.

“І при цьому вони самі критикують ухилянтів. Наприклад, Шабаєв зробив декілька сюжетів про втечу чоловіків за допомогою системи “Шлях”. Називають інших корупціонерами, і самі ухиляються за допомогою заяв про “тиск на ЗМІ”. Лицемірство 80 рівня”, — цитує ЗМІ активістів руху.

Раніше видання повідомляло, що рух “Чесна мобілізація” заявив про створення “Національного реєстру ухилянтів” та закликав українців надсилати інформацію про відомих блогерів, журналістів, активістів та інших публічних людей, які ухиляються від військової служби за допомогою різних схем.