СМИ: Движение "Честная мобилизация" разоблачило журналистов Шабаева и Шульгата на уклонении от армии

Движение "Честная мобилизация" продолжает разоблачать вероятные схемы уклонения от мобилизации.

Так, журналисты Георгий Шабаев ("Схемы") и Евгений Шульгат (hromadske) вероятно уклоняются от службы в армии с помощью заявлений о "давлении на СМИ", пишет издание "Українські новини".

"Журналист проекта "Схемы" ("Радио Свобода") Георгий Шабаев в начале войны, когда все стояли в очередях к военкоматам, наоборот искал возможности избежать мобилизации. И он их нашел”, — цитирует досье Георгия Шабаева, которое подготовило движение.

По данным издания, другой журналист Евгений Шульгат, когда его поймал ТЦК, заявил о "давлении на СМИ".

"Журналист проекта hromadske Евгений Шульгат, хоть и родился в Москве, имеет гражданство Украины. Но почему-то исполнять свой долг перед государством не спешит. Что больше, после того, как в 2024 году он встретился с работниками ТЦК, Шульгат заявил о "давление на независимые СМИ". Так как он работал в основном с ними дипломатов и политиков, ему удалось повлечь за собой серьезный скандал, который привел к кадровым изменениям. В частности, начальник Соломенского ТЦК, чьи подчиненные пытались вручить повестку Шульгату, был переведен на более низкую должность в боевое подразделение”, — пишет СМИ.

Издание отмечает, что эти журналисты одновременно критикуют коррупцию и уклонистов, но сами при этом вероятно уклоняются от мобилизации с помощью разных схем.

"И при этом они сами критикуют уклонистов. Например, Шабаев сделал несколько сюжетов о побеге мужчин с помощью системы "Шлях". Называют других коррупционерами, и сами уклоняются с помощью заявлений о "давление на СМИ". Лицемерие 80 уровня", — цитирует СМИ активистов движения.

Ранее издание сообщало, что движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра уклонистов" и призвало украинцев присылать информацию об известных блогерах, журналистах, активистах и других публичных людях, которые уклоняются от военной службы с помощью различных схем.