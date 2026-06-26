ЗМІ: Рух “Чесна мобілізація” просить ДБР перевірити законність списання з армії активіста Шабуніна

Рух “Чесна мобілізація” звернувся до Державного бюро розслідувань із проханням перевірити законність підстав, за якими списався з військової служби активіст Віталій Шабунін, і в разі виявлення порушень закону розпочати кримінальне провадження.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Про позицію активістів руху повідомляє видання “Уніан”.

“Рух “Чесна мобілізація” звертається до Державного бюро розслідувань із проханням: перевірити законність підстав, за якими Шабунін списався з військової служби та дати відповідь суспільству, чи відповідає його демобілізація закону. Крім того, встановити, чи має право Шабунін керувати авто при втраті зору, наражаючи себе та оточуючих на небезпеку. Та розпочати кримінальне провадження у разі виявлення порушень закону”, — цитує заяву руху видання.

Журналісти нагадали, що Шабунін списався з армії через “втрату зору”, але при цьому одразу купив собі авто, що свідчить про збій системи ВЛК.

“В травні 2026 року, після чотирьох років фіктивної служби голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін списався з армії через “втрату зору”. І одразу купив собі нову машину. Сліпих водіїв на дорогах ми ще не бачили. Тож або Шабунін — такий перший, або система ВЛК щодо нього дала збій і активіст списався за фіктивною підставою. Такі випадки мають бути розслідувані правоохоронними органами, адже вони напряму впливають на мотивацію як тих, хто служить, так і тих, хто тільки збирається долучитися до війська”, — йдеться у повідомленні.

Активісти руху, як пише ЗМІ, переконані, що це дискредитація справжніх військових, коли такі як Шабунін оформлюються на фіктивну службу, а потім легко стають непридатними.

“Вважаємо вчинок Шабуніна плювком в бік всіх ветеранів, діючих військовослужбовців та їхніх родин. Бо поки одні українці тримають фронт у найгарячіших точках з численними контузіями та важкими пораненнями, такі як Шабунін “служать” у столичних ресторанах, а потім легко списуються ймовірно через вигадані хвороби і ще й хизуються цим в ефірі. Є ухилянти, які тихо тікають за кордон. А є такі, хто порішав собі бронь, відстрочку чи демобілізацію і хизується цим, виставляючи себе “борцями за правду”. Так ось другі – найбільш шкідливі, бо підривають національну безпеку України та довіру до війська", — наголошують у “Чесній мобілізації”, пише ЗМІ.

Видання нагадало, що раніше, ДБР вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну. Йому інкримінують шахрайство та ухилення від мобілізації. Як зазначають в ДБР, замість військової служби активіст жив та працював у Києві. Водночас він продовжував отримувати грошове забезпечення, в тому числі, “бойові”. Згодом він демобілізувався за станом здоров'я. Ветерани заявили, що списання з армії Шабуніна дискредитує ЗСУ та стимулює збільшення числа ухилянтів.



