СМИ: Движение "Честная мобилизация" просит ГБР проверить законность списания из армии активиста Шабунина

Движение "Честная мобилизация" обратилось в Государственное бюро расследований с просьбой проверить законность оснований, по которым списался с военной службы активист Виталий Шабунин, и в случае выявления нарушений закона начать уголовное производство.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

О позиции активистов движения сообщает издание "Униан".

"Движение "Честная мобилизация" обращается в Государственное бюро расследований с просьбой: проверить законность оснований, по которым Шабунин списался с военной службы и дать ответ обществу, отвечает ли его демобилизация закона. Кроме того, установить, имеет ли право Шабунин управлять авто при потере зрения, подвергая себя и окружающих опасностью. И начать уголовное производство при выявлении нарушений закона”, — цитирует заявление движения издания.

Журналисты напомнили, что Шабунин списался из армии из-за "потери зрения", но при этом сразу купил себе авто, что свидетельствует о сбое системы ВЛК.

"В мае 2026 года, после четырех лет фиктивной службы глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин списался из армии из-за "потери зрения". И сразу купил себе новую машину. Слепых водителей на дорогах мы еще не видели. Поэтому или Шабунин — такой первый, или система ВЛК в отношении него дала сбой и активист списался по фиктивному основанию. Такие случаи должны быть расследованы правоохранительными органами, ведь они напрямую влияют на мотивацию как служащих, так и тех, кто только собирается присоединиться к войску”, — говорится в сообщении.

Активисты движения, как пишет СМИ, убеждены, что это дискредитация настоящих военных, когда такие, как Шабунин, оформляются на фиктивную службу, а затем легко становятся непригодными.

"Считаем поступок Шабунина плевком в сторону всех ветеранов, действующих военнослужащих и их семей. Потому что пока одни украинцы держат фронт в самых горячих точках с многочисленными контузиями и тяжелыми ранениями, такие как Шабунин "служат" в столичных ресторанах, а затем легко списываются вероятно из-за вымышленных болезней и еще и кичатся этим в эфире. Есть уклонисты, которые тихо бегут за границу. А есть такие, кто порешал себе бронь, отсрочку или демобилизацию и кичится этим, выставляя себя "борцами за правду". Так вот вторые – самые вредные, потому что подрывают национальную безопасность Украины и доверие к войску", — подчеркивают в "Честной мобилизации", пишет СМИ.

Издание напомнило, что ранее ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Ему инкриминируют мошенничество и уклонение от мобилизации. Как отмечают в ГБР, вместо военной службы активист жил и работал в Киеве. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, в том числе, "боевые". Впоследствии он демобилизовался по состоянию здоровья. Ветераны заявили, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклонистов.



