ЗМІ про ввезення “оманських” добрив в Україну: схемами може цікавитися Лукашенко

Ввезення різних товарів в Україну вимагає пильного контролю, адже уже відомі непоодинокі випадки контрабанди.

Порт. Ілюстративне фото

Про ймовірно контрабандну схему ввезенням добрив в Україну пише видання “Українські новини”.

"На вітчизняному ринку досі не вщух скандал з сумнівною 25-тисячною партією карбаміду (сечовини) завезеною через Оман. Однак, 5 грудня великий балкер AL MAQAM, здатний перевозити до 63 тис. т насипних вантажів, вийшов з вод Оману, з Qalhat LNG Terminal, прямуючи в український порт Чорноморськ, імовірно, з черговим вантажем карбаміду. Прибуття очікується 20 грудня", — пише видання.

За даними ЗМІ, в Омані працює кілька реальних виробників мінеральних добрив, однак, як зазначається, вони торгують не лише власною продукцією.

“Оман відомий на світовому ринку як центр з "відбілювання" іранської сечовини. Ймовірно постачальники добрив з Росії та інших "санкційних" країн не проти скористатися послугами "оманського сервіс-центру". Характерно, що наприкінці листопада і на початку грудня 2025 року країну відвідав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та запропонував створити спільне з Оманом і Алжиром підприємство у галузі мінеральних добрив”, — пише ЗМІ.

Схема "відбілювання", зазначає видання може виглядати таким чином, що корабель підходить до берегів Оману, може зайти в порт, а незабаром виключає AIS-транспондер і йде за сечовиною в Іран. Після повернення під Оман геолокація вмикається, а власник отримує фіктивні документи, пояснюють журналісти.

Трекінг маневрів AL MAQAM біля берегів Оману в 20-х числах листопада, за даними ЗМІ, цілком вкладається в наведену схему.

За даними видання, "обкатка" схеми могла відбутися наприкінці цієї осені, коли була здійснена перша поставка в Україну останніми днями жовтня.

“Продавцями тоді виявились невідомі на глобальному ринку Petrochem Derivatives and Trading SPC і дубайська Ognis Trading LLC, а місцевим отримувачем вантажу стала невідома в Україні ТОВ "Імпорт Сіті Хаб". Згодом справжній продавець показав себе. Ним виявилася група компаній "В Агро" / "Агровєра", із засновниками Михайлом Вороничем і Артемом Дегтяром, вкупі з АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Грааль", — пише видання.

Зазначається, що операція мала всі ознаки класичної контрабанди — "липове" походження, партія була розмитнена з неймовірно низькою навіть для Ірану вартістю 350 дол. на умовах доставки в український порт. Враховуючи це, пише ЗМІ, учасники ринку натякають на походження вже з безпосередньої країни-агресора. Низька вартість дозволяє ухилитися від частини податків, знизити мито.

"У випадку, якщо правоохоронні органи доведуть справу сумнівного карбаміду до логічного завершення, і товар однозначно буде визнаний контрабандою, його вилучать відусюди, де б він не знаходився і скільки б циклів перепродажу не пройшов. Звісно, різні маніпуляції, від хитрощів з перефасуванням і зміною номенклатурної назви до простого введення в оману покупця щодо походження, ускладнюють його відстеження. На щастя, переважна більшість вітчизняних дистриб'юторів усвідомлює всі ризики й уникає працювати з "оманським" карбамідом”, — зазначає ЗМІ.

При цьому млява реакція правоохоронців, зауважують журналісти, може заохотити потенційних зловмисників, а надзвичайні прибутки можуть “розпалити їх апетит”.

“Чергове судно вже везе вдвічі більшу партію. Ймовірні конрабандисти можуть “ставити” на те, що низька ціна дозволить їм швидко "скинути" навіть багатотисячну партію, перекладаючи ризики на покупців. Про сумління обох сторін торгівля, звичайно, мова не йде", — підсумувало видання.



