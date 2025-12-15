СМИ о ввозе "оманских" удобрений в Украину: схемами может интересоваться Лукашенко

Ввоз разных товаров в Украину требует тщательного контроля, ведь уже известны нередкие случаи контрабанды.

Порт. Иллюстративное фото

О вероятно контрабандной схеме ввозом удобрений в Украину пишет издание "Українські новини".

"На отечественном рынке до сих пор не утих скандал с сомнительной 25-тысячной партией карбамида (мочевины) завезенной через Оман. Однако, 5 декабря большой балкер AL MAQAM, способный перевозить до 63 тыс. т насыпных грузов, вышел из вод Омана, из Qalhat LNG Terminal, следуя в карбамида. Прибытие ожидается 20 декабря", — пишет издание.

По данным СМИ, в Омане работают несколько реальных производителей минеральных удобрений, однако, как отмечается, они торгуют не только собственной продукцией.

"Оман известен на мировом рынке как центр по "отбеливанию" иранской мочевины. Вероятно поставщики удобрений из России и других "санкционных" стран не прочь воспользоваться услугами "оманского сервис-центра". Характерно, что в конце ноября и начале декабря 2025 года страну посетил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и предложил создать совместное с Оманом и Алжиром предприятие в области минеральных удобрений”, — пишет СМИ.

Схема "отбеливания", отмечает издание, может выглядеть таким образом, что корабль подходит к берегам Омана, может зайти в порт, а вскоре исключает AIS-транспондер и следует за мочевиной в Иран. По возвращении в Оман геолокация включается, а владелец получает фиктивные документы, объясняют журналисты.

Трекинг маневров AL MAQAM у берегов Омана в 20-х числах ноября, по данным СМИ, целиком укладывается в приведенную схему.

По данным издания, "обкатка" схемы могла состояться в конце этой осени, когда была осуществлена первая поставка в Украину в последние дни октября.

Продавцами тогда оказались неизвестные на глобальном рынке Petrochem Derivatives and Trading SPC и дубайская Ognis Trading LLC, а местным получателем груза стала неизвестная в Украине ООО "Импорт Сити Хаб". Впоследствии настоящий продавец показал себя. Им оказалась группа компаний "В Агро"/"Агровер", с учредителями Михаилом Вороничем и Артемом Дегтяром, вместе с АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Грааль", — пишет издание.

Отмечается, что операция имела все признаки классической контрабанды – "липовое" происхождение, партия была растаможена с невероятно низкой даже для Ирана стоимостью 350 долл. на условиях доставки в украинский порт. Учитывая это, пишет СМИ, участники рынка намекают на происхождение из непосредственной страны-агрессора. Низкая стоимость позволяет уйти от части налогов, снизить пошлину.

"В случае, если правоохранительные органы доведут дело сомнительного карбамида до логического завершения, и товар однозначно будет признан контрабандой, его извлекут отовсюду, где бы он ни находился и сколько бы циклов перепродажи не прошел. Конечно, различные манипуляции, от уловок с перефасовкой и изменением номенклатурного названия до простого введения в заблуждение покупателя по происхождению, усложняют его отслеживание. К счастью, подавляющее большинство отечественных дистрибьюторов осознает все риски и избегает работы с "оманским" карбамидом”, — отмечает СМИ.

При этом вялая реакция правоохранителей, отмечают журналисты, может поощрить потенциальных злоумышленников, а чрезвычайные прибыли могут "разжечь их аппетит".

"Очередное судно уже везет вдвое большую партию. Вероятные конрабандисты могут "ставить" на то, что низкая цена позволит им быстро "сбросить" даже многотысячную партию, переводя риски на покупателей. О совести обеих сторон торговля, конечно, речь не идет", — подытожило издание.



