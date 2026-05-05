ЗМІ про скандал з грантовим проєктом Pravo-Justice: могли "списати" 30 з 39 млн євро допомоги ЄС

Українські освоювачі грантів — проєкт Pravo-Justice — могли бути причетними до списання на експертні консультації, круглі столи та аналітичні довідки 30 млн євро з 39 млн, отриманих від Європейського Союзу.

З великої суми у 38,6 млн євро організатори проєкту Pravo-Justice, як пише видання “Українські новини“, змогли більш-менш документально підтвердити надання реальної технічної допомоги лише на суму близько 8 млн євро. Переважно, за даними видання, це були закупівлі, здійснені для потреб прокуратури та судів. Близько 30 млн євро, зазначають журналісти, були просто списані на так звані “м’які” компоненти: експертні консультації, стратегічні сесії, круглі столи, тренінги та написання аналітичних довідок.

Гроші ЄС, як зауважує ЗМІ, були перерозподілені між членами закритої грантової спільноти: структурами, афілійованими з Денисом Бугаєм (Асоціація правників України), Михайлом Жернаковим (Фундація DEJURE), Андрієм Вишневським (Transparency International) та Світланою Матвієнко. Журналісти повідомляють, що ці організації роками нібито писали одна для одної стратегії та проводили спільні заходи, отримуючи за це європейські гонорари, поки судова система країни перебувала в стані інституційного колапсу.

Також видання акцентує увагу на закупівлі тактичного екіпірування для воєнізованого загону швидкого реагування “Циклон”.

“Витрачання коштів європейського проєкту, прямою статутною метою якого є “розбудова верховенства права та правосуддя”, на мілітарні потреби є прямим порушенням цільового призначення фондів. Це може свідчити про повну втрату контролю за використанням бюджету з боку структур у Брюсселі”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що державні органи — Міністерство юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС), Вища рада правосуддя (ВРП) — у своїх офіційних відповідях підтвердили, що не володіють інформацією про точні суми, витрачені проєктом на їхні потреби.

“Тіньові звіти”, за даними видання, якими Pravo-Justice звітує перед Європейським Союзом, готують громадські організації, які фінансуються проєктом – АПУ, DEJURE та інші.

“Вони конструюють для Брюсселя висновок: українська держава не впоралася, тому потрібно продовжити зовнішній контроль і виділити ще більше європейських мільйонів для підтримки їхнього експертного синдикату”, — підсумували журналісти.

Видання також зазначає, що в Україні, на відміну від США, доходи громадських організацій становлять комерційну таємницю. Журналісти пояснили, що в Україні, на відміну від США, доходи й видатки якогось “Центру протидії корупції”, “Автомайдану” чи “ДЕЮРЕ” становлять комерційну таємницю професійних “громадських активістів”. І це при тому, що ці організації фінансуються за рахунок допомоги Україні, яку надають уряди західних країн, підкреслює видання.