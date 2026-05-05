СМИ о скандале с грантовым проектом Pravo-Justice: могли "списать" 30 из 39 млн евро помощи ЕС

Украинские освоители грантов – проект Pravo-Justice – могли быть причастны к списанию на экспертные консультации, круглые столы и аналитические справки 30 млн евро из 39 млн, полученных от Европейского Союза.

Из большой суммы в 38,6 млн евро организаторы проекта Pravo-Justice, как пишет издание “Українські новини” смогли более или менее документально подтвердить предоставление реальной технической помощи только на сумму около 8 млн евро. Преимущественно, по данным издания, это были закупки, которые были осуществлены для нужд прокуратуры и судов. Около 30 млн евро, отмечают журналисты, были просто списаны на так называемые "мягкие" компоненты: экспертные консультации, стратегические сессии, круглые столы, тренинги и написание аналитических справок.

Деньги ЕС, как отмечает СМИ, были перераспределены между членами закрытого грантового сообщества: структурами, аффилированными с Денисом Бугаем (Ассоциация юристов Украины), Михаилом Жернаковым (Фундация DEJURE), Андреем Вишневским (Transparency International) и Светланой Матвиенко. Журналисты сообщают, что эти организации годами якобы писали друг другу стратегии и проводили совместные мероприятия, получая за это европейские гонорары, пока судебная система страны находилась в состоянии институционального коллапса.

Также издание акцентирует внимание на закупке тактической экипировки для военизированного отряда быстрого реагирования "Циклон".

"Расход средств европейского проекта, прямой уставной целью которого является "развитие верховенства права и правосудия", на милитарные нужды является прямым нарушением целевого назначения фондов. Это может свидетельствовать о полной потере контроля за использованием бюджета со стороны структур в Брюсселе", — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что государственные органы – Министерство юстиции, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), Высший совет правосудия (ВРП) – в своих официальных ответах подтвердили, что не владеют информацией о точных суммах, израсходованных проектом на их нужды.

"Теневые отчеты", по данным издания, которыми Pravo-Justice отчитывается перед Европейским Союзом, готовят общественные организации, финансируемые проектом – АЮУ, DEJURE и другие.

"Они конструируют для Брюсселя вывод: украинское государство не справилось, поэтому нужно продлить внешний контроль и выделить еще больше европейских миллионов для поддержки их экспертного синдиката", — подытожили журналисты.

Издание также отмечает, что в Украине, в отличие от США, доходы общественных организаций составляют коммерческую тайну. Журналисты объяснили, что в Украине, в отличие от США, доходы и расходы некоего "Центра противодействия коррупции", "Автомайдана" или "ДЭЮРЭ" составляют коммерческую тайну профессиональных "общественных активистов". И это при том, что эти организации финансируются за счет помощи Украине, предоставляемой правительствами западных стран, подчеркивает издание.