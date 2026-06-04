ЗМІ про можливо нецільове використання міжнародної допомоги в Україні

Україна отримала багато міжнародної допомоги від початку повномасштабної війни. Однак нерідко виникали скандали з можливим нецільовим використанням допомоги.

ЦПК. Ілюстративне фото

За даними видання “Українські новини”, у 2025 році антикорупціонери ймовірно витратили не за призначенням 797 млн грн міжнародної технічної допомоги. Найбільші суми, за даними ЗМІ, отримали Центр економічної стратегії, “Трансперенсі Інтернешнл Україна” та Центр інформації про права людини ZMINA.

“У зруйнованій війною Україні насолоджуються життям кілька десятків людей, які називають себе “представниками громадянського суспільства”. Лише у 2025 році вони спільними зусиллями ймовірно витратили не за призначенням 796 млн 565 тис. грн міжнародної технічної допомоги, яка була виділена Україні країнами-партнерами”, — пише видання.

Журналісти навели перелік компаній із зазначенням їхнього доходу:

Центр економічної стратегії – 120 млн 247 тис. грн,

“Трансперенсі Інтернешнл Україна” – 88 млн 373 тис. грн,

Центр інформації про права людини ZMINA – 82 млн 364 тис. грн,

Інститут масової інформації – 61 млн 173 тис. грн,

Фундація DeJure – 53 млн 352 тис. грн,

Центр протидії корупції – 51 млн 499 тис. грн.

Також журналісти відмітили діяльність Центр протидії корупції.

“Власниками цього “Центру” є Віталій Шабунін, засуджений за бійку та притягнутий до кримінальної відповідальності за шахрайство та ухилення від військової служби, його соратниця по боротьбі за грошові знаки Дар’я Каленюк і чоловік Каленюк Орест Рудий, якого Каленюк, ймовірно ховаючи від мобілізації, у перші дні повномасштабного вторгнення вивезла за кордон по підроблених документах”, — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, фундація DeJure належить Михайлу Жернакову, пасинку експершого заступника міністра юстиції Кучерявенка. Жернаков, як пише видання, був притягнутий до адміністративної відповідальності за ухилення від мобілізації, але виконувати свій конституційний обов’язок не збирається.

Журналісти вказали також, що у підписаному нещодавно Меморандумі про взаєморозуміння між Україною та ЄС немає вимог про конкурс на посаду генпрокурора або щодо “антикорупційної вертикалі”. Натомість різноманітні ГО ("Автомайдан", ЦПК) тривалий час озвучували тези, що це чи не найголовніші вимоги ЄС, зазначає ЗМІ.

“Суть полягає в тому, що ані в тексті самого Меморандуму, ані в Угоді про позику подібних положень немає”, — переконані журналісти.

Видання нагадало, що Громадська ініціатива “Стоп-паразит” (Grant Watch Ukraine) опублікувала 10 найбільш поширених способів нецільового використання міжнародної допомоги професійними “громадськими активістами”. Йдеться, за даними ЗМІ, про десятки й сотні мільйонів доларів, які кладуть у свої кишені професійні “громадські активісти”. Зокрема, зазначається, що Центр протидії корупції за роки повномасштабної війни ймовірно "заробив" із грантів 188 млн грн.



