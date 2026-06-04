СМИ о возможно нецелевом использовании международной помощи в Украине

Украина получила много международной помощи с начала полномасштабной войны. Однако часто возникали скандалы с возможным нецелевым использованием помощи.

ЦПК. Иллюстративное фото

По данным издания "Українські новини", в 2025 году антикоррупционеры вероятно потратили не по назначению 797 млн грн международной технической помощи. Наибольшие суммы, по данным СМИ, получили Центр экономической стратегии, "Трансперенси Интернешнл Украина" и Центр информации о правах человека ZMINA.

"В разрушенной войной Украине наслаждаются жизнью несколько десятков человек, которые называют себя "представителями гражданского общества". Только в 2025 году они совместными усилиями вероятно потратили не по назначению 796 млн 565 тыс. грн международной технической помощи, выделенной Украине странами-партнерами", — пишет издание.

Журналисты привели список компаний с указанием их дохода:

Центр экономической стратегии – 120 млн 247 тыс. грн,

"Трансперенси Интернешнл Украина" — 88 млн 373 тыс. грн,

Центр информации о правах человека ZMINA – 82 млн 364 тыс. грн,

Институт массовой информации – 61 млн 173 тыс. грн,

Фонд DeJure – 53 млн 352 тыс. грн,

Центр противодействия коррупции – 51 млн. 499 тыс. грн.

Также журналисты отметили деятельность Центра противодействия коррупции.

“Владельцами этого “Центра” являются Виталий Шабунин, осужденный за драку и привлеченный к уголовной ответственности за мошенничество и уклонение от военной службы, его соратница по борьбе за денежные знаки Дарья Каленюк и муж Каленюк Орест Рудый, которого Каленюк, вероятно, скрывая от мобилизации, в первые дни полномасштабного вторжения вывезла за границу по поддельным документам”, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, фонд DeJure принадлежит Михаилу Жернакову, пасынку первого заместителя министра юстиции Кучерявенко. Жернаков, как пишет издание, был привлечен к административной ответственности за уклонение от мобилизации, но выполнять свою конституционную обязанность не собирается.

Журналисты указали также, что в подписанном недавно Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС нет требований о конкурсе на должность генпрокурора или "антикоррупционной вертикали". В то же время различные ОО ("Автомайдан", ЦПК) долгое время озвучивали тезисы, что это едва ли не самые главные требования ЕС, отмечает СМИ.

"Суть заключается в том, что ни в тексте самого Меморандума, ни в Соглашении о ссуде подобных положений нет", — убеждены журналисты.

Издание напомнило, что Общественная инициатива "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine) опубликовала 10 наиболее распространенных способов нецелевого использования международной помощи профессиональными "общественными активистами". Речь идет, по данным СМИ, о десятках и сотнях миллионов долларов, которые кладут в свои карманы профессиональные "общественные активисты". В частности, отмечается, что Центр противодействия коррупции за годы полномасштабной войны, вероятно, "заработал" из грантов 188 млн грн.



