СМИ о возможно нецелевом использовании международной помощи в Украине

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Кречмаровская Наталия
Украина получила много международной помощи с начала полномасштабной войны. Однако часто возникали скандалы с возможным нецелевым использованием помощи.
ЦПК. Иллюстративное фото
По данным издания "Українські новини", в 2025 году антикоррупционеры вероятно потратили не по назначению 797 млн грн международной технической помощи. Наибольшие суммы, по данным СМИ, получили Центр экономической стратегии, "Трансперенси Интернешнл Украина" и Центр информации о правах человека ZMINA.
Журналисты привели список компаний с указанием их дохода:
Центр экономической стратегии – 120 млн 247 тыс. грн,
"Трансперенси Интернешнл Украина" — 88 млн 373 тыс. грн,
Центр информации о правах человека ZMINA – 82 млн 364 тыс. грн,
Институт массовой информации – 61 млн 173 тыс. грн,
Фонд DeJure – 53 млн 352 тыс. грн,
Центр противодействия коррупции – 51 млн. 499 тыс. грн.
Также журналисты отметили деятельность Центра противодействия коррупции.
По данным СМИ, фонд DeJure принадлежит Михаилу Жернакову, пасынку первого заместителя министра юстиции Кучерявенко. Жернаков, как пишет издание, был привлечен к административной ответственности за уклонение от мобилизации, но выполнять свою конституционную обязанность не собирается.
Журналисты указали также, что в подписанном недавно Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС нет требований о конкурсе на должность генпрокурора или "антикоррупционной вертикали". В то же время различные ОО ("Автомайдан", ЦПК) долгое время озвучивали тезисы, что это едва ли не самые главные требования ЕС, отмечает СМИ.
Издание напомнило, что Общественная инициатива "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine) опубликовала 10 наиболее распространенных способов нецелевого использования международной помощи профессиональными "общественными активистами". Речь идет, по данным СМИ, о десятках и сотнях миллионов долларов, которые кладут в свои карманы профессиональные "общественные активисты". В частности, отмечается, что Центр противодействия коррупции за годы полномасштабной войны, вероятно, "заработал" из грантов 188 млн грн.