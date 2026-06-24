ЗМІ: Потерпілий Карпенко дав перші свідчення у справі про замах на вбивство, де фігурує Коломойський

Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання захисту Ігоря Коломойського про зміну порядку дослідження доказів у справі про замах на вбивство.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

Потерпілий Сергій Карпенко вперше дав покази у справі повідомляє видання “Українські новини”. Адвокати Коломойського, як зазначає ЗМІ, також наполягали, що строки притягнення до відповідальності за події 2003 року вже минули. Прокуратура, за даними журналістів, виступила проти, потерпілий підтримав позицію обвинувачення, а суд відмовив у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження через сплив строків давності.

Видання зазначає, що потерпілий Карпенко вперше дав показання в залі суду в рамках розгляду справи. Перед тим як дати показання, він звернувся до суду зі вступним словом.

"Мене запитують, навіщо я повертаюся до цього через стільки років. Відповідь проста: не тому, що хочу помсти. Я юрист за освітою, у минулому – адвокат, і тому я вірю в процедуру, а не в розправу. Я також розумію, що кожний злочин, який залишається без покарання, стає дозволом для наступного злочину. Непокаране зло повертається", — цитує його слова видання.

У своїх показаннях, як пише ЗМІ, Карпенко детально розповів про події, які передували замаху на нього. Повідомляється, що він уперше перетнувся з Коломойським у 1994 році під час переговорів. Упродовж наступних років, за даними журналістів, Карпенко як юрист епізодично співпрацював із бізнес-структурами, дотичними до бізнесу Ігоря Коломойського, зокрема з партнером олігарха Михайлом Кіперманом. Саме тоді, зазначає видання він уперше зіткнувся з відвертим тиском: нібито Михайло Кіперман особисто пригрозив його "пустити під молотки".

“На початку 2003 року Карпенко як юридичний консультант співпрацював із Костянтином Григоришиним, акціонером "Дніпроспецсталі", компанії, якій ймовірно незаконно блокували проведення зборів акціонерів. 3 липня 2003 року Карпенко разом із партнерами забезпечив юридичний супровід зборів попри спроби Коломойського та його партнерів зірвати процедуру”, — зазначають журналісти.

Наступного дня, пише видання, Карпенка викликали до офісу олігарха, де той у присутності Кіпермана заявив про збитки в розмірі 2 млн доларів США та вимагав визнати збори незаконними.

"Вас закатают под асфальт, с вашей кожи нарежут купюри", – такі погрози, за показаннями Карпенка, лунали під час тієї зустрічі. Карпенко та його партнери відмовилися виконати вимоги, і 8 липня 2003 року один зі співробітників їхнього офісу опинився в реанімації після нападу із застосуванням труб і молотків. Незабаром постраждав і сам Карпенко, якому завдали численних ножових поранень та били металевими предметами”, — пише ЗМІ.

Адвокат Карпенка, як повідомляють журналісти, переконаний, що попри численні клопотання захисту Ігоря Коломойського про закриття справи через сплив строків давності, процес лише набирає обертів. Зазначає, що ця справа вже стала символом того, що навіть через понад два десятиліття суспільство та правосуддя не готові миритися з безкарністю і прагнуть довести розслідування замаху на вбивство до логічного завершення, пише ЗМІ.

Журналісти зауважили, що розгляд резонансної справи про замах на адвоката Сергія Карпенка продовжиться 15 липня 2026 року — на цю дату суд призначив другу частину допиту потерпілого.

Видання нагадало, що адвокат Карпенко подав позов до Коломойського про стягнення 4,4 млрд грн моральної компенсації за замах на вбивство.