ЗМІ: Потерпілий Карпенко дав перші свідчення у справі про замах на вбивство, де фігурує Коломойський

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Кречмаровская Наталия
Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання захисту Ігоря Коломойського про зміну порядку дослідження доказів у справі про замах на вбивство.
Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел
Потерпілий Сергій Карпенко вперше дав покази у справі повідомляє видання “Українські новини”. Адвокати Коломойського, як зазначає ЗМІ, також наполягали, що строки притягнення до відповідальності за події 2003 року вже минули. Прокуратура, за даними журналістів, виступила проти, потерпілий підтримав позицію обвинувачення, а суд відмовив у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження через сплив строків давності.
Видання зазначає, що потерпілий Карпенко вперше дав показання в залі суду в рамках розгляду справи. Перед тим як дати показання, він звернувся до суду зі вступним словом.
У своїх показаннях, як пише ЗМІ, Карпенко детально розповів про події, які передували замаху на нього. Повідомляється, що він уперше перетнувся з Коломойським у 1994 році під час переговорів. Упродовж наступних років, за даними журналістів, Карпенко як юрист епізодично співпрацював із бізнес-структурами, дотичними до бізнесу Ігоря Коломойського, зокрема з партнером олігарха Михайлом Кіперманом. Саме тоді, зазначає видання він уперше зіткнувся з відвертим тиском: нібито Михайло Кіперман особисто пригрозив його "пустити під молотки".
Наступного дня, пише видання, Карпенка викликали до офісу олігарха, де той у присутності Кіпермана заявив про збитки в розмірі 2 млн доларів США та вимагав визнати збори незаконними.
Адвокат Карпенка, як повідомляють журналісти, переконаний, що попри численні клопотання захисту Ігоря Коломойського про закриття справи через сплив строків давності, процес лише набирає обертів. Зазначає, що ця справа вже стала символом того, що навіть через понад два десятиліття суспільство та правосуддя не готові миритися з безкарністю і прагнуть довести розслідування замаху на вбивство до логічного завершення, пише ЗМІ.
Журналісти зауважили, що розгляд резонансної справи про замах на адвоката Сергія Карпенка продовжиться 15 липня 2026 року — на цю дату суд призначив другу частину допиту потерпілого.
Видання нагадало, що адвокат Карпенко подав позов до Коломойського про стягнення 4,4 млрд грн моральної компенсації за замах на вбивство.