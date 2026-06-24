СМИ: Потерпевший Карпенко дал первые показания по делу о покушении на убийство, где фигурирует Коломойский

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении порядка исследования доказательств по делу о покушении на убийство.

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

Потерпевший Сергей Карпенко впервые дал показания по делу, сообщает издание "Українські новини". Адвокаты Коломойского, как отмечает СМИ, также настаивали, что сроки привлечения к ответственности за события 2003 года уже истекли. Прокуратура, по данным журналистов, выступила против, потерпевший поддержал позицию обвинения, а суд отказал в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства из-за истечения сроков давности.

Издание отмечает, что потерпевший Карпенко впервые дал показания в зале суда в рамках рассмотрения дела. Перед тем, как дать показания, он обратился к суду со вступительным словом.

"Меня спрашивают, зачем я возвращаюсь к этому через столько лет. Ответ прост: не потому, что хочу мести. Я юрист по образованию, в прошлом – адвокат, и поэтому я верю в процедуру, а не в расправу. Я также понимаю, что каждое преступление, остающееся без наказания, становится разрешением для следующего преступления. Безнаказанное зло возвращается", — цитирует его слова издания.

В своих показаниях, как пишет СМИ, Карпенко подробно рассказал о событиях, предшествовавших покушению на него. Сообщается, что впервые пересекся с Коломойским в 1994 году во время переговоров. В течение следующих лет, по данным журналистов, Карпенко как юрист эпизодически сотрудничал с бизнес-структурами, касающимися бизнеса Игоря Коломойского, в том числе с партнером олигарха Михаилом Киперманом. Именно тогда, отмечает издание, он впервые столкнулся с откровенным давлением: якобы Михаил Киперман лично пригрозил его "пустить под молотки".

"В начале 2003 года Карпенко как юридический консультант сотрудничал с Константином Григоришиным, акционером "Днепроспецстали", компании, которой вероятно незаконно блокировали проведение собрания акционеров. 3 июля 2003 года Карпенко вместе с партнерами обеспечил юридическое сопровождение собрания, несмотря на попытки Коломойского и его партнеров сорвать процедуру”, — отмечают журналисты.

На следующий день, пишет издание, Карпенко вызвали в офис олигарха, где тот в присутствии Кипермана заявил об убытках в размере 2 млн долларов США и требовал признать собрание незаконным.

"Вас закатают под асфальт, из вашей кожи нарежут купюры", – такие угрозы, по показаниям Карпенко, звучали во время той встречи. Карпенко и его партнеры отказались выполнить требования, и 8 июля 2003 один из сотрудников их офиса оказался в реанимации после нападения с применением труб и молотков. Вскоре пострадал и сам Карпенко, которому нанесли многочисленные ножевые ранения и били металлическими предметами”, — пишет СМИ.

Адвокат Карпенко, как сообщают журналисты, убежден, что, несмотря на многочисленные ходатайства защиты Игоря Коломойского о закрытии дела из-за истечения сроков давности, процесс только набирает обороты. Отмечает, что это дело уже стало символом того, что даже через два десятилетия общество и правосудие не готовы мириться с безнаказанностью и стремятся довести расследование покушения на убийство до логического завершения, пишет СМИ.

Журналисты отметили, что рассмотрение резонансного дела о покушении на адвоката Сергея Карпенко продлится 15 июля 2026 года — на эту дату суд назначил вторую часть допроса потерпевшего.

Издание напомнило, что адвокат Карпенко подал иск к Коломойскому о взыскании 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство.