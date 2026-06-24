СМИ: Потерпевший Карпенко дал первые показания по делу о покушении на убийство, где фигурирует Коломойский

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Кречмаровская Наталия
Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении порядка исследования доказательств по делу о покушении на убийство.
Игорь Коломойский. Фото из открытых источников
Потерпевший Сергей Карпенко впервые дал показания по делу, сообщает издание "Українські новини". Адвокаты Коломойского, как отмечает СМИ, также настаивали, что сроки привлечения к ответственности за события 2003 года уже истекли. Прокуратура, по данным журналистов, выступила против, потерпевший поддержал позицию обвинения, а суд отказал в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства из-за истечения сроков давности.
Издание отмечает, что потерпевший Карпенко впервые дал показания в зале суда в рамках рассмотрения дела. Перед тем, как дать показания, он обратился к суду со вступительным словом.
В своих показаниях, как пишет СМИ, Карпенко подробно рассказал о событиях, предшествовавших покушению на него. Сообщается, что впервые пересекся с Коломойским в 1994 году во время переговоров. В течение следующих лет, по данным журналистов, Карпенко как юрист эпизодически сотрудничал с бизнес-структурами, касающимися бизнеса Игоря Коломойского, в том числе с партнером олигарха Михаилом Киперманом. Именно тогда, отмечает издание, он впервые столкнулся с откровенным давлением: якобы Михаил Киперман лично пригрозил его "пустить под молотки".
На следующий день, пишет издание, Карпенко вызвали в офис олигарха, где тот в присутствии Кипермана заявил об убытках в размере 2 млн долларов США и требовал признать собрание незаконным.
Адвокат Карпенко, как сообщают журналисты, убежден, что, несмотря на многочисленные ходатайства защиты Игоря Коломойского о закрытии дела из-за истечения сроков давности, процесс только набирает обороты. Отмечает, что это дело уже стало символом того, что даже через два десятилетия общество и правосудие не готовы мириться с безнаказанностью и стремятся довести расследование покушения на убийство до логического завершения, пишет СМИ.
Журналисты отметили, что рассмотрение резонансного дела о покушении на адвоката Сергея Карпенко продлится 15 июля 2026 года — на эту дату суд назначил вторую часть допроса потерпевшего.
Издание напомнило, что адвокат Карпенко подал иск к Коломойскому о взыскании 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство.