ЗМІ: Після виборів до Ради громадського контролю НАБУ потрібно відкривати кримінальну справу

За результатами виборів до Ради громадського контролю (РГК) при НАБУ у силовиків є всі підстави для порушення кримінальної справи. Йдеться про перемогу кандидатів з визначеного кола організацій та непропорційно великий розрив між тими, кого обрали, та іншими.

НАБУ. Фото з відкритих джерел

Видання “Українські новини” повідомляє, що у правоохоронців є всі підстави для порушення кримінальної справи за підсумками виборів до Ради громадського контролю НАБУ.

“Обʼєктивна підозра абсолютна очевидна і з цією псевдогромадською участю треба закінчувати”, — зазначають журналісти.

ЗМІ нагадало, що на виборах до РГК перемогли 15 представників 6 громадських організацій, яких ніхто не знає.

“Тільки при голосуванні у всілякі ради громадського контролю дізнаєшся не тільки нікому невідомі прізвища борців з корупцією, за яких “віддають” десятки тисяч голосів українці, а й самі псевдогромадські об'єднання, до складу яких, досить часто входять по дві-три особи, які і балотуються у всілякі ради. Останній приклад – це псевдоголосування у раду громадського контролю при НАБУ, яке хизується, що вони незалежні і немає жодного зовнішнього управління”, — йдеться у повідомленні.

Видання наголошує на непоодиноких випадках великого розриву голосів між останнім, хто пройшов, та хто не пройшов під час виборів у громадські ради.

“У випадку з НАБУ різниця між 15 та 16 місцем – 6956 голосів, що складає 40%. Такого об'єктивно не може бути”, — зазначає ЗМІ.

Вказують журналісти й на ймовірні порушення під час голосування до РГК. Зазначають, що аналіз відкритого протоколу голосування до Ради громадського контролю НАБУ виявив масове повторення однакових бюлетенів, аномальну концентрацію підтримки окремих груп кандидатів, різкий сплеск активності наприкінці голосування та інші статистичні особливості, які потребують перевірки. Тому, як пише ЗМІ, необхідно провести незалежний аудит результатів голосування в РГК НАБУ.

Окрему увагу журналістів привернула концентрація голосів у найбільших IP-кластерах.

“Виявлено, що лише 20 найбільших кластерів забезпечили 17 712 бюлетенів, або 39,1% усіх голосів, а три найбільші кластери акумулювали 5 817 бюлетенів (12,9% від загальної кількості голосів). Така концентрація сама по собі не є доказом порушень, однак є одним із ключових показників, які традиційно перевіряються під час аудиту електронних голосувань”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 10 червня 2026 року відбулося інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. До складу РГК увійшли кандидати від шести громадських об’єднань: ГО “Центр суспільного контролю”, ГО “Антикорупційна Сокира”, ГО “Незалежна антикорупційна комісія”, ГО “Українське правниче товариство”, ГО “Інститут рівних прав”, ГО “Д7 Фаундейшн”.