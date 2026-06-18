СМИ: После выборов в Совет общественного контроля НАБУ следует возбуждать уголовное дело

По результатам выборов в Совет общественного контроля (РГК) при НАБУ у силовиков есть все основания для возбуждения уголовного дела. Речь идет о победе кандидатов из определенного круга организаций и непропорционально большом разрыве между теми, кого избрали, и другими.

НАБУ. Фото из открытых источников

Издание "Українські новини" сообщает, что у правоохранителей есть все основания для возбуждения уголовного дела по итогам выборов в Совет общественного контроля НАБУ.

"Объективное подозрение абсолютно очевидно и с этим псевдообщественным участием нужно заканчивать", — отмечают журналисты.

СМИ напомнило, что на выборах в РГК победили 15 представителей 6 общественных организаций, которых никто не знает.

"Только при голосовании во всевозможные советы общественного контроля узнаешь не только никому неизвестные фамилии борцов с коррупцией, за которых "отдают" десятки тысяч голосов украинцы, но и сами псевдообщественные объединения, в состав которых довольно часто входят по два-три человека, которые и баллотируются во всевозможные советы. Последний пример – это псевдоголосование в совет общественного контроля при НАБУ, которое кичится, что они независимы и нет никакого внешнего управления”, — говорится в сообщении.

Издание отмечает нередкие случаи большого разрыва голосов между последним прошедшим и не прошедшим во время выборов в общественные советы.

"В случае с НАБУ разница между 15 и 16 местом — 6956 голосов, что составляет 40%. Такого объективно не может быть", — отмечает СМИ.

Указывают журналисты и на возможные нарушения во время голосования в РГК. Отмечают, что анализ открытого протокола голосования в Совет общественного контроля НАБУ выявил массовое повторение одинаковых бюллетеней, аномальную концентрацию поддержки отдельных групп кандидатов, резкий всплеск активности в конце голосования и другие статистические особенности, требующие проверки. Потому, как пишет СМИ, необходимо провести независимый аудит результатов голосования в РГК НАБУ.

Отдельное внимание журналистов привлекла концентрация голосов в крупнейших IP-кластерах.

"Выявлено, что только 20 наибольших кластеров обеспечили 17 712 бюллетеней, или 39,1% всех голосов, а три наибольших кластера аккумулировали 5 817 бюллетеней (12,9% от общего количества голосов). Такая концентрация сама по себе не является доказательством нарушений, однако является одним из ключевых показателей, традиционно проверяемых во время аудита электронных голосований”, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня 2026 года состоялось интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. В состав РГК вошли кандидаты от шести общественных объединений: ОО "Центр общественного контроля", ОО "Антикорупційна Сокира", ОО "Независимая антикоррупционная комиссия", ОО "Украинское законодательное общество", ОО "Институт равных прав", ОО "Д7 Фаундейшн".