Політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов наголошує, що останні заяви Коломойського свідчать про те, що він діє в інтересах країни-агресора Росії та працює на розхитування України. Таким чином він розраховує уникнути кримінальної відповідальності, передають заяву експерта "Українські новини".

ЗМІ: Олігарх Коломойський намагається уникнути кримінального покарання, розхитуючи країну

"Єдине, що може врятувати Коломойського – розхитана країна, безвладдя. Це ідеальні умови, щоб уникнути кримінальної відповідальності. І тут інтереси його та Росії збіглися. Цей персонаж нагрів країну на мільярди, а зараз шукає порятунку від пожиттєвого ув'язнення. І судячи з того, які заяви він робить, він має надію врятуватися від тюрми, лише якщо країна буде в хаосі", – заявив він.

Експерт нагадав, що Коломойського обвинувачують у замовному вбивстві юриста, крадіжці в українців десятків мільярдів гривень з "Приватбанку", що визнав Високий суд Англії. Окрім того, зазначив він, його судять за заволодіння понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та "Укртатнафти", а в США розшукують через звинувачення у використанні викрадених з "Приватбанку" коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у цій країні.

На думку Сазонова, перші заяви Коломойського були для привернення уваги до його персони – "він знає щось важливе", "він готує сенсаційну заяву", "якщо він почне говорити, полетять голови".

"Справа в тім, що розповісти Коломойський може хіба про те, як його спільник по справі Боголюбов тікав під чужим ім'ям за кордон у купе потяга або ще якісь деталі власної справи. Всі інші заяви – як, наприклад, "сенсація" про замах на Міндіча, яку спростував Ізраїль, – фейк для привернення уваги", – повідомив він.

За його словами, небезпека Коломойського та подібних йому персонажів в тому, що їхні заяви – проти України. І лунають вони в найтяжчі моменти переговорів, зазначив експерт.

"Їхня мета – зробити нас більш зговірливими, а партнерів підштовхувати до думки, що з Україною не треба домовлятися. І чим більше Коломойського цитуватимуть, тим більше він буде готовий танцювати і співати в суді під російську балалайку. Бо йому потрібно врятуватися. Ціна питання для нього – свобода, для нас – країна. І так склалося, що слова Коломойського, котрі, як він думає, його рятують, вбивають державу", – підсумував Сазонов.

Як повідомлялося, нещодавно Ігор Коломойський зробив у суді заяву про те, що одного із фігурантів справи про корупцію в енергетиці намагалися вбити в Ізраїлі. Пізніше у коментарі для ЗМІ представники поліції Ізраїлю повідомили, що не мають жодної інформації про те, що на Міндіча, який зараз перебуває на території цієї країни, готували або скоїли замах.