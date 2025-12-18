Политический эксперт, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отмечает , что последние заявления Коломойского свидетельствуют о том, что он действует в интересах страны-агрессора России и работает на расшатывание Украины. Таким образом, он рассчитывает избежать уголовной ответственности, передают заявление эксперта "Українські новини".

СМИ: Олигарх Коломойский пытается избежать уголовного наказания, расшатывая страну

"Единственное, что может спасти Коломойского – расшатанная страна, безвластие. Это идеальные условия, чтобы избежать уголовной ответственности. И здесь интересы его и России совпали. Этот персонаж нагрел страну на миллиарды, а сейчас ищет спасения от пожизненного заключения. И судя по тому, какие заявления он делает, он надеется спастись от тюрьмы, только если страна будет в хаосе", – заявил он.

Эксперт напомнил, что Коломойский обвиняется в заказном убийстве юриста, краже у украинцев десятков миллиардов гривен из "Приватбанка", что признал Высокий суд Англии. Кроме того, отметил он, его судят за завладение более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и "Укртатнафты", а в США разыскивают по обвинению в использовании похищенных из "Приватбанка" средств для покупки недвижимости и металлургических заводов в этой стране.

По мнению Сазонова, первые заявления Коломойского были для привлечения внимания к его персоне — "он знает что-то важное", "он готовит сенсационное заявление", "если он начнет говорить, полетят головы".

"Дело в том, что рассказать Коломойский может разве о том, как его сообщник по делу Боголюбов убегал под чужим именем за границу в купе поезда или еще какие-то детали собственного дела. Все остальные заявления — как, например, "сенсация" о покушении на Миндича, опровергнутую Израилем, – фейк для привлечения внимания", – сообщил он.

По его словам, опасность Коломойского и подобных ему персонажей в том, что их заявления против Украины. И раздаются они в самые трудные моменты переговоров, отметил эксперт.

"Их цель – сделать нас более сговорчивыми, а партнеров подталкивать к мнению, что с Украиной не нужно договариваться. И чем больше Коломойского будут цитировать, тем больше он будет готов танцевать и петь в суде под российскую балалайку. Потому что ему нужно спастись. Цена вопроса для него – свобода, для нас – страна. И так как сложилось, спасают, убивают государство", – подытожил Сазонов.

Как сообщалось, недавно Игорь Коломойский сделал в суде заявление о том, что один из фигурантов дела о коррупции в энергетике пытался убить в Израиле. Позже в комментарии для СМИ представители полиции Израиля сообщили, что не располагают никакой информацией о том, что на Миндича, который сейчас находится на территории этой страны, готовили или совершили покушение.