ЗМІ: Один із топкерівників НАБУ Магамедрасулов міг вимагати гроші у місцевого депутата

Кречмаровская Наталия
Керівник підрозділу детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов та депутат від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко ймовірно організували механізм вимагання грошей у депутата Київради Володимира Слончака, який фігурує на плівках НАБУ у справі “Чисте місто”.
Руслан Магамедрасулов. Фото з відкритих джерел
Також Магамедрасулов міг допомагати мінімізувати покарання Сергію Бєлашову та вивести з переліку “ризикових” ДПС низку підприємств. Про це повідомляє видання “Українські новини”.
Журналісти нагадали, що у 2023 році НАЗК за результатами моніторингу способу життя Слончака виявило ймовірну корупцію на суму майже 8,5 млн грн. До Христенка, як пише ЗМІ, звернувся колишній член наглядової ради “Укргазбанку” Олексій Омельяненко (партнер Василя Горбаля), а нардеп звернувся до свого друга Магамедрасулова.
Також журналісти нагадали, що Магамедрасулов у відповідь на повідомлення Христенка ймовірно допомагав мінімізувати відповідальність Сергію Бєлашову.
Окрім того, як зазначає видання, Магамедрасулов, будучи керівником 4 підрозділу детективів 4 ГПД НАБУ, за версією слідства, прийняв пропозицію неправомірної вигоди за вплив на службових осіб ДПС України.
У травні 2025 року, як зазначає видання, Магамедрасулову передали перелік підприємств, щодо яких необхідно було вирішити питання “ризиковості”, та запропонували 900 тис. грн неправомірної вигоди — приблизно 3% від заблокованих 30 млн грн. У відповідь Магамедрасулов нібито заявив, що “стандартна” вартість таких послуг складає 10%, пише ЗМІ.
Видання нагадало, що у липні 2025 року Офіс Генерального прокурора разом зі Службою безпеки України викрили та затримали Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві РФ. Окрім того, правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який співпрацював зі спецслужбами РФ та впливав на діяльність НАБУ.