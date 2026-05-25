ЗМІ: Один із топкерівників НАБУ Магамедрасулов міг вимагати гроші у місцевого депутата

Керівник підрозділу детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов та депутат від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко ймовірно організували механізм вимагання грошей у депутата Київради Володимира Слончака, який фігурує на плівках НАБУ у справі “Чисте місто”.

Також Магамедрасулов міг допомагати мінімізувати покарання Сергію Бєлашову та вивести з переліку “ризикових” ДПС низку підприємств. Про це повідомляє видання “Українські новини”.

“Згідно з ухвалою суду, детектив Магамедрасулов та Христенко організували механізм вимагання неправомірної вигоди у Володимира Слончака, чий голос фігурував на плівках у справі Комарницького, зокрема щодо отримання 40 млн грн неправомірної вигоди та ще 5 млн грн “бонусом” для себе за оформлення земельних ділянок у Києві”, — повідомляє видання.

Журналісти нагадали, що у 2023 році НАЗК за результатами моніторингу способу життя Слончака виявило ймовірну корупцію на суму майже 8,5 млн грн. До Христенка, як пише ЗМІ, звернувся колишній член наглядової ради “Укргазбанку” Олексій Омельяненко (партнер Василя Горбаля), а нардеп звернувся до свого друга Магамедрасулова.

“У червні 2025 року Христенко повідомив Магамедрасулову, що отримав раніше обумовлений аванс по “Слону”, тобто кошти за те, аби Слончака не було притягнуто до кримінальної відповідальності у відповідному провадженні та щоб йому не повідомляли про підозру”, — йдеться у повідомленні.

Також журналісти нагадали, що Магамедрасулов у відповідь на повідомлення Христенка ймовірно допомагав мінімізувати відповідальність Сергію Бєлашову.

Окрім того, як зазначає видання, Магамедрасулов, будучи керівником 4 підрозділу детективів 4 ГПД НАБУ, за версією слідства, прийняв пропозицію неправомірної вигоди за вплив на службових осіб ДПС України.

“Згідно з матеріалами, у березні 2025 року в месенджері Threema обговорювалося сприяння у виключенні низки підприємств із переліку ризикових платників податків. Для реалізації цієї схеми Магамедрасулов, за даними слідства, залучив колишнього виконувача обов’язків голови ДФС України, а згодом – радника Голови ДПС України, використовуючи особисті зв’язки та авторитет працівника правоохоронного органу”, — повідомили журналісти.

У травні 2025 року, як зазначає видання, Магамедрасулову передали перелік підприємств, щодо яких необхідно було вирішити питання “ризиковості”, та запропонували 900 тис. грн неправомірної вигоди — приблизно 3% від заблокованих 30 млн грн. У відповідь Магамедрасулов нібито заявив, що “стандартна” вартість таких послуг складає 10%, пише ЗМІ.

Видання нагадало, що у липні 2025 року Офіс Генерального прокурора разом зі Службою безпеки України викрили та затримали Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві РФ. Окрім того, правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який співпрацював зі спецслужбами РФ та впливав на діяльність НАБУ.



