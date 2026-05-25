СМИ: Один из топ-руководителей НАБУ Магамедрасулов мог требовать деньги у местного депутата

Руководитель подразделения детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов и депутат от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко, вероятно, организовали механизм вымогательства денег у депутата Киевсовета Владимира Слончака, который фигурирует на пленках НАБУ по делу "Чистый город".

Руслан Магамедрасулов. Фото из открытых источников

Также Магамедрасулов мог помогать минимизировать наказание Сергею Белашову и вывести из перечня "рисковых" ГНС ряд предприятий. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

“Согласно определению суда, детектив Магамедрасулов и Христенко организовали механизм вымогательства неправомерной выгоды у Владимира Слончака, чей голос фигурировал на пленках по делу Комарницкого, в частности, по получению 40 млн грн неправомерной выгоды и еще 5 млн грн "бонусом" для себя за оформление земельных участков в Киеве", — сообщает издание.

Журналисты напомнили, что в 2023 году НАПК по результатам мониторинга образа жизни Слончака выявило вероятную коррупцию на сумму почти 8,5 млн грн. К Христенко, как пишет СМИ, обратился бывший член наблюдательного совета "Укргазбанка" Алексей Омельяненко (партнер Василия Горбаля), а нардеп обратился к своему другу Магамедрасулову.

"В июне 2025 года Христенко сообщил Магамедрасулову, что получил ранее оговоренный аванс по "Слону", то есть средства за то, чтобы Слончака не был привлечен к уголовной ответственности в соответствующем производстве и чтобы ему не сообщали о подозрении", — говорится в сообщении.

Также журналисты напомнили, что Магамедрасулов в ответ на сообщение Христенко, вероятно, помогал минимизировать ответственность Сергею Белашову.

Кроме того, как отмечает издание, Магамедрасулов, являясь руководителем 4 подразделения детективов 4 ГПД НАБУ, по версии следствия, принял предложение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц ГНС Украины.

"Согласно материалам, в марте 2025 года в мессенджере Threema обсуждалось содействие в исключении ряда предприятий из перечня рисковых налогоплательщиков. Для реализации этой схемы Магамедрасулов, по данным следствия, привлек бывшего исполняющего обязанности главы ГФС Украины, а впоследствии – советника Председателя ГНС Украины, используя личные связи и авторитет работника правоохранительного органа”, — сообщили журналисты.

В мае 2025 года, как отмечает издание, Магамедрасулову передали перечень предприятий, по которым необходимо было решить вопрос рискованности, и предложили 900 тыс. грн неправомерной выгоды — примерно 3% от заблокированных 30 млн грн. В ответ Магамедрасулов якобы заявил, что стандартная стоимость таких услуг составляет 10%, пишет СМИ.

Издание напомнило, что в июле 2025 года Офис Генерального прокурора вместе со Службой безопасности Украины разоблачили и задержали Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Кроме того, правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сотрудничал со спецслужбами РФ и влиял на деятельность НАБУ.



