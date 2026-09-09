ЗМІ: Максим Сігалов за кордоном може продовжувати справи з російськими казино та українськими депутатами

Власник компанії “Даймонд Пей” Максим Сігалов, який за кордоном можливо переховується від слідства, проводить час в шикарних ресторанах.

Максим Сігалов. Фото з відкритих джерел

Разом із ним помітили лідера фракції “Європейська солідарність” у Дніпровській міськраді Каміля Примакова та підсанкційного Дмитра Пуніна, пише видання “Факти”. Одна з зустрічей, за даними журналістів, відбулась на Лазурному узбережжі Франції в ресторані La Guerite, який відомий своїми вечірками, коли вартість столику сягає 20 тисяч євро.

“Наприклад, ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського — від 500 до 1500 євро. На відео бізнесмени дружньо спілкуються та знаходяться за одним столом. Ліворуч — це депутат Примаков, поряд з ним — Максим Сігалов, а третій — Пунін, на якого в Україні накладені санкції. Останнього українська влада вже тривалий час намагається екстрадувати у справі онлайн казино Pin-Up, а сам Сігалов фігурує у справі стосовно нелегальних онлайн-казино, а суд нещодавно наклав арешт на його майно”, — пишуть “Факти”.

Журналісти зазначають, що зустріч, ймовірно, була пов'язана з масштабуванням схеми роботи онлайн-казино в Україні.

“Йдеться про приховування фінансових операцій нелегальних гральних закладів за допомогою p2p платежів. Саме у такий спосіб Максим Сігалов впродовж багатьох років допомагав десяткам казино ухилятись від сплати податків та легалізовувати кошти”, — зазначає ЗМІ.

За даними Бюро економічної безпеки, як зазначають журналісти, ТОВ “Є-Пей”, що належить Максиму Сігалову, лише за 2 роки занизило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн, ще понад 1 млрд грн пройшли через рахунки іншої компанії Сігалова, “Даймонд Пей”. Саме Сігалова слідство вважає організатором цих протиправних схем, пише ЗМІ.

Журналісти повідомили, що Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно Максима Сігалова у кримінальному провадженні № 72 022 000 400 000 000, що розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За даними видання, серед арештованого майна Range Rover, комерційна нерухомість та усі гроші на 42 банківських рахунках, переважно в АТ “Універсал Банк”, а також в АБ “Укргазбанк”, АТ “А-Банк”, ПАТ “МТБ Банк”, АТ “Ідея Банк”, АТ “ОТП Банк”, ПАТ “Глобус” та інших, відкритих у різні дати з 2018-го по 2025 роки, у гривнях, євро та доларах.

Однак при вказаних обмеженнях Сігалов почуває себе вільно. За інформацією журналістів, Максим Сігалов давно виїхав з України та переважно проживає в іспанській Марбельї.

“Його дружина користується Mercedes Brabus вартістю 450 тис. дол., а сам Сігалов — Rolls-Royse Spectre, який не раз фіксували блогери. Крім того, після втрати ліцензії “Даймонд Пей” він не зник із грального бізнесу, а переключився на P2P-сервіси та продовжив обслуговувати великих операторів нелегального гемблінгу”, — зазначають журналісти.



