ЗМІ: Максим Сігалов за кордоном може продовжувати справи з російськими казино та українськими депутатами

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Власник компанії “Даймонд Пей” Максим Сігалов, який за кордоном можливо переховується від слідства, проводить час в шикарних ресторанах.
Максим Сігалов. Фото з відкритих джерел
Разом із ним помітили лідера фракції “Європейська солідарність” у Дніпровській міськраді Каміля Примакова та підсанкційного Дмитра Пуніна, пише видання “Факти”. Одна з зустрічей, за даними журналістів, відбулась на Лазурному узбережжі Франції в ресторані La Guerite, який відомий своїми вечірками, коли вартість столику сягає 20 тисяч євро.
Журналісти зазначають, що зустріч, ймовірно, була пов'язана з масштабуванням схеми роботи онлайн-казино в Україні.
За даними Бюро економічної безпеки, як зазначають журналісти, ТОВ “Є-Пей”, що належить Максиму Сігалову, лише за 2 роки занизило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн, ще понад 1 млрд грн пройшли через рахунки іншої компанії Сігалова, “Даймонд Пей”. Саме Сігалова слідство вважає організатором цих протиправних схем, пише ЗМІ.
Журналісти повідомили, що Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно Максима Сігалова у кримінальному провадженні № 72 022 000 400 000 000, що розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Однак при вказаних обмеженнях Сігалов почуває себе вільно. За інформацією журналістів, Максим Сігалов давно виїхав з України та переважно проживає в іспанській Марбельї.