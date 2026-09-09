СМИ: Максим Сигалов за границей может продолжать дела с российскими казино и украинскими депутатами

Владелец компании Даймонд Пэй Максим Сигалов, который за границей возможно скрывается от следствия, проводит время в шикарных ресторанах.

Максим Сигалов. Фото из открытых источников

Вместе с ним заметили лидера фракции "Европейская солидарность" в Днепровском горсовете Камиля Примакова и подсанкционного Дмитрия Пунина, пишет издание "Факты". Одна из встреч, по данным журналистов, состоялась на Лазурном побережье Франции в ресторане La Guerite, известном своими вечеринками, когда стоимость столика достигает 20 тысяч евро.

"Например, икра Monroe Beluga стоит 1600 евро за 100 г, а бутылка шампанского — от 500 до 1500 евро. На видео бизнесмены дружески общаются и находятся за одним столом. Слева — это депутат Примаков, рядом с ним — Максим наложенные санкции. Последнего украинские власти уже долго пытаются экстрадировать по делу онлайн казино Pin-Up, а сам Сигалов фигурирует по делу относительно нелегальных онлайн-казино, а суд недавно наложил арест на его имущество”, — пишут “Факты”.

Журналисты отмечают, что встреча, вероятно, была связана с масштабированием схемы онлайн-казино в Украине.

"Речь идет о сокрытии финансовых операций нелегальных игорных заведений с помощью p2p платежей. Именно таким образом Максим Сигалов на протяжении многих лет помогал десяткам казино уклоняться от уплаты налогов и легализовывать средства", — отмечает СМИ.

По данным Бюро экономической безопасности, как отмечают журналисты, принадлежащее Максиму Сигалову ООО "Е-Пэй" лишь за 2 года занизило доходы на 21,8 млрд грн, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн, еще более 1 млрд грн прошли через счета другой компании Сигалова, "Даймонд Пэй". Именно Сигалова следствие считает организатором этих схем, пишет СМИ.

Журналисты сообщили, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Максима Сигалова в уголовном производстве № 72 022 000 400 000 000, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование товарных знаков) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По данным издания, среди арестованного имущества Range Rover, коммерческая недвижимость и все деньги на 42 банковских счетах, преимущественно в АО "Универсал Банк", а также в АБ "Укргазбанк", АО "А-Банк", ПАО "МТБ Банк", АО "Идея Банк", АО "ОТП Банк", ПАО "Глобус" и других, открытых в разные даты с 2018 по 2025 годы, в гривнах, евро и долларах.

Однако при указанных ограничениях Сигалов чувствует себя свободно. По информации журналистов, Максим Сигалов давно уехал из Украины и в основном проживает в испанской Марбелье.

"Его жена пользуется Mercedes Brabus стоимостью 450 тыс. долл., а сам Сигалов — Rolls-Royse Spectre, который не раз фиксировали блоггеры. Кроме того, после потери лицензии "Даймонд Пэй" он не исчез из игорного бизнеса, а переключился на P2P-сервисы и продолжил обслуживать крупных операторов нелегального гемблинга”, — отмечают журналисты.



