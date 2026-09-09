СМИ: Максим Сигалов за границей может продолжать дела с российскими казино и украинскими депутатами

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Кречмаровская Наталия
Владелец компании Даймонд Пэй Максим Сигалов, который за границей возможно скрывается от следствия, проводит время в шикарных ресторанах.
Максим Сигалов. Фото из открытых источников
Вместе с ним заметили лидера фракции "Европейская солидарность" в Днепровском горсовете Камиля Примакова и подсанкционного Дмитрия Пунина, пишет издание "Факты". Одна из встреч, по данным журналистов, состоялась на Лазурном побережье Франции в ресторане La Guerite, известном своими вечеринками, когда стоимость столика достигает 20 тысяч евро.
Журналисты отмечают, что встреча, вероятно, была связана с масштабированием схемы онлайн-казино в Украине.
По данным Бюро экономической безопасности, как отмечают журналисты, принадлежащее Максиму Сигалову ООО "Е-Пэй" лишь за 2 года занизило доходы на 21,8 млрд грн, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн, еще более 1 млрд грн прошли через счета другой компании Сигалова, "Даймонд Пэй". Именно Сигалова следствие считает организатором этих схем, пишет СМИ.
Журналисты сообщили, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Максима Сигалова в уголовном производстве № 72 022 000 400 000 000, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование товарных знаков) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Однако при указанных ограничениях Сигалов чувствует себя свободно. По информации журналистов, Максим Сигалов давно уехал из Украины и в основном проживает в испанской Марбелье.