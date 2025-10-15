ТОВ "Філософія девелопменту", яка раніше була власником майнового комплексу на території київського заводу "Арсенал" перейшла в руки громадянина Узбекистана Каюмджона Саматова. Згідно з даними OpenDataBot Саматов Каюмджон Нішонович, наразі є директором 45 компаній та власником 43 компаній, пишуть Українські новини.

ЗМІ: колишній нардеп Микитась потрапив у рейдерський скандал із «чорними нотаріусами»

Видання нагадує, що раніше у ЗМІ зʼявився запис телефонної розмови, де чоловік із голосом, схожим на екснардепа Максима Микитася пропонує переписати на нього підприємство.

Автори стверджують, що ця розмова передувала незаконному відчуженню корпоративних прав на ТОВ "Філософія девелопменту", яка була власником майнового комплексу на території київського заводу "Арсенал". Від потерпілого вдалося отримати запис розмови та скріншот переписки, з якої видно, що незадовго до цієї події Максим Микитась відкрито намагався підкупити чинного засновника цієї компанії і переписати її за 100 тисяч доларів США. А коли дістав відмову, то заявив, що "Я і без вас це зроблю".

"За покровительства високопосадовців, за допомогою працівників Мін'юсту Микитась скоїв черговий злочин. Вчора вночі за підробленими довіреностями за допомогою чорного нотаріуса Дудника І.В. з м. Біла Церква та реєстраторів Роздільнянського району Одеської області він рейдерським шляхом вкрав корпоративні права ТОВ "Філософія девелопменту", яка була власником майнового комплексу на території заводу Арсенал у Печерському районі м. Києва площею кілька тисяч квадратних метрів", — зазначають автори.

Як нагадує видання, Максим Микитась — колишній нардеп та колишній власник компанії "Укрбуд", 13000 інвесторів якої наразі не можуть домогтися добудови квадратних метрів. У 2019 році був затриманий та арештований у зв'язку з низкою кримінальних проваджень щодо махінацій з нерухомістю, відмиванням грошей та викраденням людини. Втім, в середині березня 2021 року обвинувачуваний вийшов із СІЗО під заставу.

Раніше також повідомлялося, що заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра сприяла скасуванню торгів АРМА щодо Укрбуда та допомагає його колишньому власнику Максиму Микитасю залагоджувати його справи у судах.