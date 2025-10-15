ООО "Философия девелопмента", ранее владевшая имущественным комплексом на территории киевского завода "Арсенал" перешла в руки гражданина Узбекистана Каюмджона Саматова. Согласно данным OpenDataBot Саматов Каюмджон Нишонович, сейчас является директором 45 компаний и владельцем 43 компаний, пишут Українські новини.

СМИ: бывший нардеп Микитась попал в рейдерский скандал с «черными нотариусами»

Издание напоминает, что ранее в СМИ появилась запись телефонного разговора, где мужчина с голосом, похожим на экс-нардепа Максима Микитася, предлагает переписать на него предприятие.

Авторы утверждают, что этот разговор предшествовал незаконному отчуждению корпоративных прав на ООО "Философия девелопмента", владельцем имущественного комплекса на территории киевского завода "Арсенал". От потерпевшего удалось получить запись разговора и скриншот переписки, из которой видно, что незадолго до этого события Максим Микитась откровенно пытался подкупить действующего основателя этой компании и переписать ее за 100 тысяч долларов США. А когда получил отказ, то заявил, что "Я и без вас это сделаю".

"При покровительстве чиновников, с помощью работников Минюста Микитась совершил очередное преступление. Вчера ночью по поддельным доверенностям с помощью черного нотариуса Дудника И.В. из г. Белая Церковь и регистраторов Раздельнянского района Одесской области он рейдерским путем украл корпоративные права ООО "Философия девелопмента", которая являлась владельцем имущественного комплекса на территории завода Арсенал в Печерском районе г. Киева площадью несколько тысяч квадратных метров", — отмечают авторы.

Максим Микитась — бывший нардеп и бывший владелец компании "Укрбуд", 13000 инвесторов которой пока не могут добиться достройки квадратных метров. В 2019 году был задержан и арестован в связи с рядом уголовных производств по махинациям с недвижимостью, отмыванием денег и похищением человека. Впрочем, в середине марта 2021 года обвиняемый вышел из СИЗО под залог.

Ранее также сообщалось, что заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая способствовала отмене торгов АРМА по Укрстрою и помогает его бывшему владельцу Максиму Микитасю улаживать его дела в судах.