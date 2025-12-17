logo_ukra

BTC/USD

87378

ETH/USD

2906.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали ЗМІ: керівниця ВАКС Віра Михайленко може впливати на суд, щоб прикрити брата від тюрми
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗМІ: керівниця ВАКС Віра Михайленко може впливати на суд, щоб прикрити брата від тюрми

За даними ЗМІ, керівниця ВАКС може зловживати службовим становищем заради брата

17 грудня 2025, 17:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Голова Вищого антикорупційного суду України Віра Михайленко може використовувати свою посаду, щоб здійснювати адміністративний вплив і тиск на перебіг кримінального провадження щодо свого рідного брата — Петра Михайленка. Про це раніше писали ЗМІ, а днями ця тема знову стала актуальною.

ЗМІ: керівниця ВАКС Віра Михайленко може впливати на суд, щоб прикрити брата від тюрми

ЗМІ: керівниця ВАКС Віра Михайленко може впливати на суд, щоб прикрити брата від тюрми

Йдеться про кримінальну справу про хуліганство у якій фігурує брат очільниці ВАКС і яка вже близько 13 років "застрягла" на розгляді в Шевченківському районному суді Києва. У разі подальшого затягування процесу вже за два роки може сплинути строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

За інформацією ЗМІ, Петра Михайленка звинувачують у побитті співробітника силових органів за наявності ряду обтяжуючих обставин. Йому "світить" до семи років позбавлення волі.

ЗМІ: керівниця ВАКС Віра Михайленко може впливати на суд, щоб прикрити брата від тюрми - фото 2

Фото: Петро Михайленко. Фото з відкритих джерел.

Окрім того, після Помаранчевої революції Петро Михайленко разом із громадським активістом Сергієм Мельниченком могли бути причетні до рейдерських атак на забудовників. У цей період Віра Михайленко обіймала керівні посади в адвокатських структурах і, за твердженням ЗМІ, спільно з братом "кошмарила" будівельні компанії.

Журналісти повідомляють, що і раніше у Михайленка були проблеми з законом — три адміністративні порушення та стягнення боргу за цивільною справою.

ЗМІ: керівниця ВАКС Віра Михайленко може впливати на суд, щоб прикрити брата від тюрми - фото 2
ЗМІ: керівниця ВАКС Віра Михайленко може впливати на суд, щоб прикрити брата від тюрми - фото 2

Фото: дані з реєстрів

Посада голови ВАКС відкриває можливості для адміністративного тиску на Шевченківський райсуд столиці та його суддів. Це може свідчити про зловживання владою та корупційні ризики, — наголошують ЗМІ.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини