Голова Вищого антикорупційного суду України Віра Михайленко може використовувати свою посаду, щоб здійснювати адміністративний вплив і тиск на перебіг кримінального провадження щодо свого рідного брата — Петра Михайленка. Про це раніше писали ЗМІ, а днями ця тема знову стала актуальною.

ЗМІ: керівниця ВАКС Віра Михайленко може впливати на суд, щоб прикрити брата від тюрми

Йдеться про кримінальну справу про хуліганство у якій фігурує брат очільниці ВАКС і яка вже близько 13 років "застрягла" на розгляді в Шевченківському районному суді Києва. У разі подальшого затягування процесу вже за два роки може сплинути строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

За інформацією ЗМІ, Петра Михайленка звинувачують у побитті співробітника силових органів за наявності ряду обтяжуючих обставин. Йому "світить" до семи років позбавлення волі.

Фото: Петро Михайленко. Фото з відкритих джерел.

Окрім того, після Помаранчевої революції Петро Михайленко разом із громадським активістом Сергієм Мельниченком могли бути причетні до рейдерських атак на забудовників. У цей період Віра Михайленко обіймала керівні посади в адвокатських структурах і, за твердженням ЗМІ, спільно з братом "кошмарила" будівельні компанії.

Журналісти повідомляють, що і раніше у Михайленка були проблеми з законом — три адміністративні порушення та стягнення боргу за цивільною справою.

Фото: дані з реєстрів

Посада голови ВАКС відкриває можливості для адміністративного тиску на Шевченківський райсуд столиці та його суддів. Це може свідчити про зловживання владою та корупційні ризики, — наголошують ЗМІ.