Главная Новости Общество Скандалы СМИ: руководитель ВАКС Вера Михайленко может влиять на суд, чтобы прикрыть брата от тюрьмы
СМИ: руководитель ВАКС Вера Михайленко может влиять на суд, чтобы прикрыть брата от тюрьмы

По данным СМИ, руководитель ВАКС может злоупотреблять служебным положением ради брата

17 декабря 2025, 17:04
Недилько Ксения

Председатель Высшего антикоррупционного суда Украины Вера Михайленко может использовать свой пост, чтобы осуществлять административное влияние и давление на ход уголовного производства по отношению к своему родному брату — Петру Михайленко. Об этом ранее писали СМИ, а на днях эта тема снова стала актуальной.

Речь идет об уголовном деле о хулиганстве, в котором фигурирует брат главы ВАКС и которая уже около 13 лет "застряла" на рассмотрении в Шевченковском районном суде Киева. В случае дальнейшего затягивания процесса уже через два года может истечь срок давности привлечения к уголовной ответственности.

По информации СМИ, Петра Михайленко обвиняют в избиении сотрудника силовых органов при наличии ряда отягчающих обстоятельств. Ему "светит" до семи лет лишения свободы.

Фото: Петр Михайленко. Фото из открытых источников

Кроме того, после Оранжевой революции Петр Михайленко вместе с общественным активистом Сергеем Мельниченко могли быть причастны к рейдерским атакам на застройщиков. В этот период Вера Михайленко занимала руководящие должности в адвокатских структурах и, по утверждению СМИ, совместно с братом "кошмарила" строительные компании.

Журналисты сообщают, что и раньше у Михайленко были проблемы с законом — три административных нарушения и взыскание долга по гражданскому делу.

Фото: данные из реестров

Должность главы ВАКС открывает возможности административного давления на Шевченковский райсуд столицы и его судей. Это может свидетельствовать о злоупотреблении властью и коррупционных рисках, — отмечают СМИ.

 



