ЗМІ: “Фармацевтичний картель” міг просунути своїх людей в Міноборони

Кречмаровская Наталия
“Фармацевтичний картель” міг просунути своїх людей у структури Міністерства оборони України, зокрема, в Управління внутрішньої безпеки та департамент оцінки відповідності.
Міноборони. Фото з відкритих джерел
За даними видання “DsNews” в Управлінні внутрішньої безпеки МОУ (УВБ МОУ), створеному 12 квітня 2024 року, працює Дар'я Лисенко, колишній прокурор з Новоайдару, причиною звільнення якої міг стати скандал з незаконними преміями.
Журналісти зазначають, що Лисенко могла отримати доступ до інформації про оборонні закупівлі та внутрішні процеси відомства й використовує його в інтересах фармацевтичних структур, пов'язаних з іменами Петра Багрія, Миколи Кузьми та клану Фісталів. За даними ЗМІ, Лисенко не ініціює перевірок щодо постачальників МОУ, афілійованих зі структурами фармацевтичного картелю.
Журналісти також розповіли про можливий вплив “медичного картелю” й на інші департаменти Міністерства оборони.
Видання наголосило, що ситуація може впливати на міжнародні контракти та довіру партнерів, а також на ефективність забезпечення армії під час війни.