ЗМІ: “Фармацевтичний картель” міг просунути своїх людей в Міноборони

“Фармацевтичний картель” міг просунути своїх людей у структури Міністерства оборони України, зокрема, в Управління внутрішньої безпеки та департамент оцінки відповідності.

За даними видання “DsNews” в Управлінні внутрішньої безпеки МОУ (УВБ МОУ), створеному 12 квітня 2024 року, працює Дар'я Лисенко, колишній прокурор з Новоайдару, причиною звільнення якої міг стати скандал з незаконними преміями.

Журналісти зазначають, що Лисенко могла отримати доступ до інформації про оборонні закупівлі та внутрішні процеси відомства й використовує його в інтересах фармацевтичних структур, пов'язаних з іменами Петра Багрія, Миколи Кузьми та клану Фісталів. За даними ЗМІ, Лисенко не ініціює перевірок щодо постачальників МОУ, афілійованих зі структурами фармацевтичного картелю.

“Спрут медичної мафії протягнув свої щупальця і в Міноборони, де руками Дарʼї Лисенко в Управлінні внутрішньої безпеки здійснюються цілеспрямовані дії на монополізацію ринку воєнної медицини під час повномасштабної війни. Дарʼя Лисенко протягом декількох років на посаді старшого слідчого УВБ впритул не помічає постачальників, афілійованих із "правильними" бізнес-колами (зокрема структур на кшталт ТОВ "Артек Медікал Груп", ТОВ "МК Медгрупп", "Автоспецпром" та ТОВ "Кардіо Світ", пов'язаних з кланом Фісталів”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти також розповіли про можливий вплив “медичного картелю” й на інші департаменти Міністерства оборони.

“Апогеєм цієї руйнівної діяльності медичного картелю став підбір кадрів через сторінку Facebook Андрієм Кузьо, колишнім працівником ДП "Медичні закупівлі України". Андрій Кузьо наразі переховується від мобілізації, влаштувавшись у департамент оцінки відповідності МОУ. Показово, що саме цей департамент мав би стати управлінським, аналітичним та ринковим хребтом нового етапу розвитку медичних закупівель — і тепер у ньому осів представник того самого картелю”, — зазначають журналісти.

Видання наголосило, що ситуація може впливати на міжнародні контракти та довіру партнерів, а також на ефективність забезпечення армії під час війни.