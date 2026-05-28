СМИ: "Фармацевтический картель" мог продвинуть своих людей в Минобороны

Кречмаровская Наталия
"Фармацевтический картель" мог продвинуть своих людей в структуры Министерства обороны Украины, в частности, в Управление внутренней безопасности и департамент оценки соответствия.
Минобороны. Фото из открытых источников
По данным издания "DsNews" в Управлении внутренней безопасности МОУ (УВБ МОУ), созданном 12 апреля 2024 года, работает Дарья Лысенко, бывший прокурор из Новоайдара, причиной увольнения которой мог стать скандал с незаконными премиями.
Журналисты отмечают, что Лысенко якобы получила доступ к информации об оборонных закупках и внутренних процессах ведомства и использует его в интересах фармацевтических структур, связанных с именами Петра Багрия, Николая Кузьмы и клана Фисталов. По данным СМИ, Лысенко не инициирует проверки в отношении поставщиков МОУ, аффилированных со структурами фармацевтического картеля.
Журналисты также рассказали о возможном влиянии "медицинского картеля" и на другие департаменты Министерства обороны.
Издание подчеркнуло, что ситуация может влиять на международные контракты и доверие партнеров, а также эффективность обеспечения армии во время войны.