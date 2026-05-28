СМИ: "Фармацевтический картель" мог продвинуть своих людей в Минобороны

"Фармацевтический картель" мог продвинуть своих людей в структуры Министерства обороны Украины, в частности, в Управление внутренней безопасности и департамент оценки соответствия.

По данным издания "DsNews" в Управлении внутренней безопасности МОУ (УВБ МОУ), созданном 12 апреля 2024 года, работает Дарья Лысенко, бывший прокурор из Новоайдара, причиной увольнения которой мог стать скандал с незаконными премиями.

Журналисты отмечают, что Лысенко якобы получила доступ к информации об оборонных закупках и внутренних процессах ведомства и использует его в интересах фармацевтических структур, связанных с именами Петра Багрия, Николая Кузьмы и клана Фисталов. По данным СМИ, Лысенко не инициирует проверки в отношении поставщиков МОУ, аффилированных со структурами фармацевтического картеля.

“Спрут медицинской мафии протянул свои щупальца и в Минобороны, где руками Дарьи Лысенко в Управлении внутренней безопасности осуществляются целенаправленные действия на монополизацию рынка военной медицины во время полномасштабной войны. Дарья Лысенко в течение нескольких лет в должности старшего следователя УВБ вплотную не замечает поставщиков, аффилированных с "правильными" бизнес-кругами (в частности структур типа ООО "Артек Медикал Груп", ООО "МК Медгрупп", "Автоспецпром" и ООО "Кардио Мир", связанных с кланом Фисталов”, — говорится в сообщении.

Журналисты также рассказали о возможном влиянии "медицинского картеля" и на другие департаменты Министерства обороны.

Апогеем этой разрушительной деятельности медицинского картеля стал подбор кадров через страницу Facebook Андреем Кузьо, бывшим работником ГП "Медицинские закупки Украины". Андрей Кузьо сейчас скрывается от мобилизации, устроившись в департамент оценки соответствия МОУ. Показательно, что именно этот департамент должен стать управленческим, аналитическим и рыночным позвоночником нового этапа развития медицинских закупок — и теперь в нем осел представитель того же картеля”, — отмечают журналисты.

Издание подчеркнуло, что ситуация может влиять на международные контракты и доверие партнеров, а также эффективность обеспечения армии во время войны.