ЗМІ: Експрокурор розповів про велику кількість порушень в НАБУ та САП через повну відсутність контролю

Відсутність системи контролю за роботою НАБУ і САП можливо призвела до великої кількості сумнівних рішень у справах, які ведуть детективи, та звільнень прокурорів, які відмовляються вдаватися до порушень на вимогу керівництва антикорпрокуратури.

Про це заявив експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький, пише видання “ТСН”.

“Якщо ми говоримо про внутрішні процеси в САП і НАБУ, то побачимо, що відсутня абсолютно (від слова “зовсім”) система контролю за роботою цих органів. САП за результатами останньої реформи, яка була проголосована наприкінці 2023 року, абсолютно відмежувалася від Офісу генерального прокурора. Наслідком цього ми маємо так чи інакше якісь сумнівні рішення, укладені угоди”, — цитує колишнього прокурора ЗМІ.

Зазначається, що за Законом України про прокуратуру передбачений аудит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він має проводитися один раз на два роки. За словами Броневицького, як пише видання, з 2015 року до сьогоднішнього дня жодного аудиту не відбулось.

Внаслідок цього в НАБУ та САП є численні порушення пояснив експрокурор, пише видання. Так, наприклад, коли прокурори не бажають підписувати необґрунтовані підозри, для яких відсутні докази, їх просто звільняють. Або звільняють, коли прокурор веде справу не так, як це бачить його керівництво.

“Немає ніякої незалежності прокурорів в САП. Загалом, керівники САП і НАБУ не хочуть, щоб над ним був здійснений контроль — наприклад, генерального прокурора”, – зазначає видання.

У цьому контексті ЗМІ наводить слова Броневицького про маніпулятивні та чорно-білі гасла про нібито втрату незалежності НАБУ і САП. У світі, за його даними, немає систем, в яких антикорупційна вертикаль існувала б безконтрольно – повністю незалежно від інших органів державного управління.

Щодо цього експрокурор САП послався на досвід Сінгапуру, де система антикорупційних органів вмонтована в гілку виконавчої влади і є вертикаллю прем'єр-міністра. У Гонконгу, як пише видання, створюються спеціальні комісії урядом, куди входять громадськість, експертне середовище, юристи, адвокати тощо. Вони здійснюють контроль за діяльністю цього бюро. У Франції антикорупційні органи вбудовані в систему органів юстиції та фінансів.

“Ніде немає такої антикорупційної екосистеми, яка була б відірвана абсолютно від інших державних структур. Система важелів та противаг має зберігатися. Те, що відбувається зараз, — це повний відрив САП від органів прокуратури”, — цитує видання колишнього прокурора.

