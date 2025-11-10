СМИ: Экс-прокурор рассказал о большом количестве нарушений в НАБУ и САП из-за полного отсутствия контроля

Отсутствие системы контроля за работой НАБУ и САП вероятно привело к большому количеству сомнительных решений по делам, которые ведут детективы, и увольнениям прокуроров, которые отказываются прибегать к нарушениям по требованию руководства антикорпрокуратуры.

Об этом заявил экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий, пишет издание "ТСН".

"Если мы говорим о внутренних процессах в САП и НАБУ, то увидим, что отсутствует абсолютно (от слова "совсем") система контроля за работой этих органов. САП по результатам последней реформы, которая была проголосована в конце 2023 года, абсолютно отмежевалась от Офиса генерального прокурора. Следствием этого мы имеем, так или иначе, какие-то сомнительные решения, заключенные соглашения”, — цитирует бывшего прокурора СМИ.

Отмечается, что по закону Украины о прокуратуре предусмотрен аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он должен производиться один раз в два года. По словам Броневицкого, как пишет издание, с 2015 года по сегодняшний день ни одного аудита не состоялось.

В результате у НАБУ и САП есть многочисленные нарушения, объяснил экс-прокурор, пишет издание. Так, например, когда прокуроры не желают подписывать необоснованные подозрения, для которых отсутствуют доказательства, их просто увольняют. Или увольняют, когда прокурор ведет дело не так, как это видит его руководство.

"Нет никакой независимости прокуроров в САП. В целом руководители САП и НАБУ не хотят, чтобы над ним был осуществлен контроль — например, генерального прокурора", — отмечает издание.

В этом контексте СМИ приводит слова Броневицкого о манипулятивных и черно-белых лозунгах о якобы утрате независимости НАБУ и САП. В мире, по его данным, нет систем, в которых антикоррупционная вертикаль была бы бесконтрольна – полностью независимо от других органов государственного управления.

В этом отношении экс-прокурор САП сослался на опыт Сингапура, где система антикоррупционных органов вмонтирована в ветвь исполнительной власти и является вертикалью премьер-министра. В Гонконге, как пишет издание, создаются специальные комиссии правительством, которые включают общественность, экспертную среду, юристы, адвокаты и т.д. Они осуществляют контроль над деятельностью этого бюро. Во Франции антикоррупционные органы интегрированы в систему органов юстиции и денег.

"Нигде нет такой антикоррупционной экосистемы, которая была бы оторвана абсолютно от других государственных структур. Система рычагов и противовесов должна сохраняться. Происходящее сейчас — это полный отрыв САП от органов прокуратуры", — цитирует издание бывшего прокурора.

