ЗМІ: Експортер квасолі до Європи може бути пов'язаним із підсанкційним російським бізнесменом Фуксом

Компанія-виробник бобових з Житомирської області, земельний банк якої становить 4,5 тис. га, СТОВ "Надія ВП", може мати прямі звʼязки з підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та його скандальним партнером Андрієм Волковим.

Павло Фукс. Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє видання “Українські новини”. Волков та Фукс, як зазначає ЗМІ, є власниками компанії "Інвестохіллс Веста", що займалась скуповуванням проблемних активів.

“Зокрема, одних тільки активів проблемних банків, виставлених на продаж Фондом гарантування вкладів було куплено з дисконтом в 95-99% на 100 млрд грн. Проте після запровадження Україною санкцій щодо Фукса за можливо незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також через кримінальні справи щодо несплати податків — компанію вивели в штучне банкрутство, а бізнес перереєстрували на ірландський фонд”, — пише видання.

Журналісти пояснили, що звʼязок СТОВ "Надія ВП" з Волковим і Фуксом прослідковується через формального бенефіціарного власника квасолевої компанії Святослава Болінського. Згідно з даними YouControl, Болінський через ТОВ "Блік Трейд" купив СТОВ "Надія ВП" у Лампракіса Лазоса, колишнього топ-менеджера швейцарської трейдингової компанії Louis Dreyfus, пояснює видання. Зазначається, що до березня 2026 року власником ТОВ "Блік Трейд" був сам Болінський. Видання повідомляє, що зараз фірму переписали на киянина Андрія Волинського і Руслана Горобця з Хмельницької області. Згідно з даними YouControl, Горобець зараз також є підписантом у збанкрутілій ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста". Болінський, за даними ЗМІ, представляв інтереси "Інвестохіллс" в судових процесах ще в 2020-2021 роках.

“Також він є або був директором, або формальним засновником у низці інших компаній, де кінцевим бенефіціаром був прямо зазначений Андрій Волков. Наприклад, це ТОВ "Зелений Лан Інвест", ТОВ "ДП Київміськдовідка", — пише видання.

Журналісти також нагадали, що у 2024 році Болінський пропонував спосіб прискорено отримати відшкодування збитків від війни РФ проти України — стягувати збитки з підсанкційних осіб.

"Іронічно, що у 2024 році санкції проти Фукса, який, за даними правоохоронних органів, є бенефіціаром "Інвестохіллс", продовжили ще на 10 років. Під санкціями – але уже на 50 років – перебуває і формальний бенефіціарний власник низки фірм з групи "Інвестохіллс" у минулому – кіпріот Антоніу Константінос. Як і багато номінальних директорів з Кіпру, він обслуговує десятки компаній. Проте найбільш "видатною" є Blossom Trading LTD з Великобританії. Справа в тому, що цією фірмою формально володіють Ольга Борисова та Віталій Бриль. В медіа їх згадують як підставних осіб Ігоря Левітіна – помічника Володимира Путіна, колишнього міністра транспорту РФ, який зараз і сам перебуває під санкціями США та Канади", — відзначає видання.

Фукс, як нагадує ЗМІ, є фігурантом кримінальної справи про систематичне ухилення від сплати податків, а "Інвестохіллс" – скандалів, повʼязаних із заволодінням низкою активів Костянтина Жеваго ("Росава", "Білоцерківська ТЕЦ", "АвтоКраз"), активами китайської Vostok Solar / CNBM, T.B.Fruit, незаконними забудовами, "накрученими" боргами Київського метрополітена за купівлю вагонів метро на початку 2010-х років тощо. Фукс також є фігурантом розслідувань на основі витоків файлів FinCen, відповідно до яких він ймовірно за "хабар" у 1 млн дол. отримував ділянку в середмісті Москви під забудову.

ЗМІ зазначає, що взаємодія з підсанкційними громадянами країни агресора може розглядатися як пособництво терористичній діяльності, колабораціонізм та фінансування війни.



