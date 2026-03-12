СМИ: Экспортер фасоли в Европу может быть связан с подсанкционным российским бизнесменом Фуксом

Компания-производитель бобовых из Житомирской области, земельный банк которой составляет 4,5 тыс. га, СООО "Надежда ВП", может иметь прямые связи с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и его скандальным партнером Андреем Волковым.

Павел Фукс. Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание "Українські новини". Волков и Фукс, как отмечает СМИ, являются владельцами компании "Инвестохилс Веста", занимавшейся скупкой проблемных активов.

"В частности, одних только активов проблемных банков, выставленных на продажу Фондом гарантирования вкладов было куплено с дисконтом в 95-99% на 100 млрд грн. Однако после введения Украиной санкций в отношении Фукса за возможно незаконное получение лицензий на добычу полезных ископаемых, а также из-за уголовных дел по неуплате налогов — компанию вывели в искусственное банкротство, а бизнес перерегистрировали в ирландский фонд”, — пишет издание.

Журналисты объяснили, что связь СООО "Надежда ВП" с Волковым и Фуксом прослеживается через формального бенефициарного владельца фасолевой компании Святослава Болинского. Согласно данным YouControl, Болинский через ООО "Блик Трейд" купил СООО "Надежда ВП" у Лампракиса Лазоса, бывшего топ-менеджера швейцарской трейдинговой компании Louis Dreyfus, объясняет издание. Отмечается, что до марта 2026 года владельцем ООО "Блик Трейд" был сам Болинский. Издание сообщает, что сейчас фирму переписали на киевлянина Андрея Волынского и Руслана Воробья из Хмельницкой области. Согласно данным YouControl, Воробей сейчас также является подписантом в обанкротившейся ООО "ФК Инвестохилс Веста". Болинский, по данным СМИ, представлял интересы "Инвестохилс" в судебных процессах еще в 2020-2021 годах.

"Также он является или был директором, или формальным учредителем в ряде других компаний, где конечным бенефициаром был прямо указан Андрей Волков. Например, ООО "Зеленый Лан Инвест", ООО "ГП Киевгорсправка"", — пишет издание.

Журналисты также напомнили, что в 2024 году Болинский предлагал способ ускоренно получить возмещение ущерба от войны РФ против Украины — взимать ущерб с подсанкционных лиц.

"Иронично, что в 2024 году санкции против Фукса, который, по данным правоохранительных органов, является бенефициаром "Инвестохилс", продлили еще на 10 лет. Под санкциями – но уже на 50 лет – находится и формальный бенефициарный владелец ряда фирм из группы "Инвестохилс" в прошлом – киприот Антониу Константинос. Как и многие номинальные директора из Кипра, он обслуживает десятки компаний. Однако наиболее "выдающейся" является Blossom Trading LTD из Великобритании. Дело в том, что этой фирмой формально владеют Ольга Борисова и Виталий Брыль. В медиа их упоминают как подставные лица Игоря Левитина – помощника Владимира Путина, бывшего министра транспорта РФ, который сейчас и сам находится под санкциями США и Канады", — отмечает издание.

Фукс, как напоминает СМИ, является фигурантом уголовного дела о систематическом уклонении от уплаты налогов, а "Инвестохилс" — скандалов, связанных с завладением рядом активов Константина Жеваго ("Росава", "Белоцерковская ТЭЦ", "АвтоКраз"), активами незаконными застройками, "накрученными" долгами Киевского метрополитена за покупку вагонов метро в начале 2010-х годов и т.д. Фукс также является фигурантом расследований на основе утечек файлов FinCen, согласно которым он вероятно за "взяточку" в 1 млн долл. получал участок в центре Москвы под застройку.

СМИ отмечает, что взаимодействие с подсанкционными гражданами страны агрессора может рассматриваться как пособничество террористической деятельности, коллаборационизм и финансирование войны.



