СМИ: Экспортер фасоли в Европу может быть связан с подсанкционным российским бизнесменом Фуксом

Кречмаровская Наталия
Компания-производитель бобовых из Житомирской области, земельный банк которой составляет 4,5 тыс. га, СООО "Надежда ВП", может иметь прямые связи с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и его скандальным партнером Андреем Волковым.
Павел Фукс. Фото из открытых источников
Об этом сообщает издание "Українські новини". Волков и Фукс, как отмечает СМИ, являются владельцами компании "Инвестохилс Веста", занимавшейся скупкой проблемных активов.
Журналисты объяснили, что связь СООО "Надежда ВП" с Волковым и Фуксом прослеживается через формального бенефициарного владельца фасолевой компании Святослава Болинского. Согласно данным YouControl, Болинский через ООО "Блик Трейд" купил СООО "Надежда ВП" у Лампракиса Лазоса, бывшего топ-менеджера швейцарской трейдинговой компании Louis Dreyfus, объясняет издание. Отмечается, что до марта 2026 года владельцем ООО "Блик Трейд" был сам Болинский. Издание сообщает, что сейчас фирму переписали на киевлянина Андрея Волынского и Руслана Воробья из Хмельницкой области. Согласно данным YouControl, Воробей сейчас также является подписантом в обанкротившейся ООО "ФК Инвестохилс Веста". Болинский, по данным СМИ, представлял интересы "Инвестохилс" в судебных процессах еще в 2020-2021 годах.
Журналисты также напомнили, что в 2024 году Болинский предлагал способ ускоренно получить возмещение ущерба от войны РФ против Украины — взимать ущерб с подсанкционных лиц.
Фукс, как напоминает СМИ, является фигурантом уголовного дела о систематическом уклонении от уплаты налогов, а "Инвестохилс" — скандалов, связанных с завладением рядом активов Константина Жеваго ("Росава", "Белоцерковская ТЭЦ", "АвтоКраз"), активами незаконными застройками, "накрученными" долгами Киевского метрополитена за покупку вагонов метро в начале 2010-х годов и т.д. Фукс также является фигурантом расследований на основе утечек файлов FinCen, согласно которым он вероятно за "взяточку" в 1 млн долл. получал участок в центре Москвы под застройку.
СМИ отмечает, что взаимодействие с подсанкционными гражданами страны агрессора может рассматриваться как пособничество террористической деятельности, коллаборационизм и финансирование войны.